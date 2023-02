Irina Baeva deslumbra con su belleza en pantalón de talle alto y moderno corsé

Irina Baeva sigue dando de qué hablar con respecto a su boda con Gabriel Soto, pero no es el único tema por el que causa furor, y así lo demuestra con las imágenes que comparte de sus looks, con los que deslumbra con su belleza y estilo, como lo dejó ver en una serie de fotos que publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen millones de fans, con quienes se lució en un outfit total black de moderno corsé con pantalón de talle alto.

La actriz de origen ruso se ha convertido en una de las favoritas en las plataformas digitales, principalmente la de Meta, donde comparte una gran cantidad de imágenes de sus atuendos y también de sus proyectos, sin embargo, eso no la ha alejado de la controversia, pues todavía existe la polémica acerca de su ruptura con el galán de telenovelas, cosa que ella ha negado y recientemente hasta mostró las invitaciones a su enlace matrimonial.

Irina Baeva enamora en coqueto look negro

Baeva actualmente es conductora invitada del programa "Despierta América", grabado en Miami, y desde aquella ciudad estadounidense, la actriz originaria de Rusia conquistó a sus millones de fanáticos en Instagram, plataforma en la que este miércoles compartió una publicación con dos fotografías en las que se le ve posando desde un balcón con edificios al fondo y un look moderno que resaltó su belleza.

Irina luce moderna y en tendencia. Foto: IG @irinabaeva

"When the sun is rising. (Cuando sale el sol) Make up & hair (maquillaje y cabello). @geraldstylist (FOTO) @joseaalvm1", escribió Irina para acompañar la publicación que compartió en la plataforma de Meta, donde se dejó ver luciendo en un negro con el que destacó su curvilínea y esbelta silueta, pues viste un conjunto de pantalón con talle alto, uno de los favoritos de las mujeres para acentuar la zona media del cuerpo.

"Que bonita eres", "La más bonita" y "Uff Preciosaaa", son sólo algunos de los mensajes que sus fans le dejaron en la publicación que ya ha logrado generar más de 28 mil "me gusta". En las fotografías la actriz rusa de hipnotizantes ojos azules, deslumbra con su estilo al presumir un outfit total black en el que combinó un pantalón con un moderno corsé, una pieza perfecta para afinar la figura y que se ha convertido en la consentida de las celebridades.

La actriz impone con su estilo. Foto: IG @irinabaeva

Aunque en las últimas semanas Baeva y Soto se han enfrentado a los rumores de una separación, la actriz se mantiene muy activa en sus cuentas oficiales de redes sociales, sobre todo en Instagram, donde la siguen 3.7 millones de fanáticos, a quienes en sus recientes publicaciones enamoró con su atuendo, como lo hace con cada uno de los looks que deja ver con los que se impone como fashionista.

SIGUE LEYENDO:

Irina Baeva habla sobre Sara Corrales, sigue con sus planes con Gabriel Soto: "No voy a desgastarme"

FOTO | Irina Baeva presume cintura de avispa con pantalón de cuero estilo Barbie