Galilea Montijo fue víctima de una agresión solo por ser famosa: “Nada más vienes a sacarte la foto”

Galilea Montijo es una de las personalidades más famosas de toda la industria del espectáculo en México desde hace más de dos décadas, sin embargo, el ser reconocida en todos lados también tiene un lado oscuro pues la querida presentadora de “Hoy” confesó haber sido agredida por un hombre por el solo hecho de ser famosa, por lo que a continuación te contamos a detalle todo lo que dijo la también modelo tapatía.

Estas declaraciones de Galilea Montijo fueron vertidas durante la última emisión de “Netas Divinas” donde el tema estaba girando sobre la importancia de que influencers y personalidades apoyen distintas causas sociales y fue aquí donde la presentadora de “Hoy” aprovechó para relatar la amarga experiencia que vivió en septiembre de 2017, cuando acudió a un centro de acopio como voluntaria para ayudar a los afectados por el sismo que sacudió a la Ciudad de México.

“Me acuerdo perfecto, cuando tembló en 2017 comenzaron a hacer llamado para el Estadio Azteca, todos los de “Hoy” nos fuimos para el Estadio Azteca para empezar a ayudar y recibir y de repente un chavo voltea y me dice: ‘y tú con tus mama… nada más vienes a sacarte la foto’. Sentí tan feo que me dijera eso, volteo y le digo: ‘Pues no sé si estoy haciendo bien o mal, pero al menos los que me siguen saben que aquí hay un centro de acopio, qué grosero’”, recordó “La Gali”.

Para continuar su relato, Galilea Montijo señaló que esta agresión la hizo enojar muchísimo pues como ese sujeto, hay muchas personas que la juzgan sin conocerla a fondo, además, señaló que en aquella ocasión ella hizo muchísimas más cosas en el centro de acopio que su detractor.

Galilea Montijo nunca había hablado de este desafortunado episodio. Foto: IG: galileamontijo

“Pero ¿saben qué?, ¿Se acuerdan que comenzó a llover y hacía un frío de la fregada? Pues me quedé hasta después de él, me dio hasta más coraje y cargaba más que él y hacía más cosas que él porque de verdad me dio muchísimo coraje que él pensara que, incluso hay mucha gente hasta en las marchas de mujeres, que creen que nosotros nada más vamos por la foto y eso también está gacho que piensen eso”, finalizó la conductora y sus compañeras de emisión la respaldaron al asegurar que también han tenido experiencias similares a la de la conductora de “Hoy”.

Al finalizar el programa, la producción de “Netas Divinas” difundió en redes sociales el video donde Galilea Montijo relata su amarga experiencia y de inmediato sus seguidores comenzaron a enviarle decenas de mensajes de apoyo con los cuales, quedó evidenciado que la presentadora tapatía, además de ser famosa, también es una de las personalidades más queridas de toda la farándula mexicana.

