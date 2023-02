Sin pantalones, Lis Vega reta a la censura de Instagram

La hermosa Lis Vega de 45 años de edad, se ha ganado el corazón del público por su personalidad y elocuencia, cuenta con una gran figura gracias a su entrenamiento diario que suele compartir a través de sus redes sociales oficiales como Instagram, gracias a ello ha podido ganar popularidad entre sus seguidores.

Lis, para poder obtener su espectacular figura actual se ha sometido a incontables cirugías plásticas, como sus labios, pechos y muchas más que le han otorgado la fama que posee actualmente. A su vez, Vega menciona que es algo que a ella le gusta realizarse y que continuara haciéndolo.

Hermosa Lis Vega. Fuente: Instagram lisvegaoficial

Exclamó: “Es un tema tan trillado, o sea al final es mi cuerpo, a nadie le afecta lo que me haga, lo que yo no me haga (...) creo que al final cada quien, la gente que te admira porque tú eres un artista, te va admirar por lo que haces”, mencionó durante una entrevista la bella vedette cubana Lis Vega.

Recientemente, la hermosa mujer compartió a través de la red social de la famosa camarita una serie de imágenes que dio mucho de qué hablar y es que la bella Lis se mostró tan solo con dos prendas de ropa, pero lo que más llamo la atención es que se mostrara en ropa interior de color azul, combinando con el resto de su vestuario.

Así lució en su cuento oficial de Instagram, Lis Vega:

Sin dudas, Lis impacto con su imagen. Fuente: Instagram lisvegaoficial

Las fotografías, cosecharon más de mil likes de parte de sus seguidores que actualmente cuenta con más de 1.9 millones de fanáticos que la apoyan y brindan su cariño de forma constante. En las fotos, recibió mensajes de afecto como: “Me encanta”, “Diosa”, “Bellísima”, entre otros.

