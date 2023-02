Sara Corrales confiesa los verdaderos motivos por los que rechazó a Gabriel Soto: “No quiero perder mi tiempo”

Sara Corrales decidió acabar de una vez por todas con todas las especulaciones sobre su supuesto romance furtivo con Gabriel Soto y dio a conocer cuáles fueron los motivos por lo que rechazó al actor dejando a todos sus seguidores con la boca abierta pues debido a sus palabras originaron que Irina Baeva también saliera un poco raspada.

Estas declaraciones de Sara Corrales fueron obtenidas por el periodista de espectáculos Alex Kaffie, quien las dio a conocer durante su intervención en “Sale el Sol” donde también se presentó el video de una entrevista en el que Gabriel Soto fue cuestionado sobre su relación con la colombiana y aseguró que “solo hubo muy buena química como equipo de trabajo”, además, señaló que su romance con Irina Baeva va viento en popa y que “todo está perfecto”.

Sara Corrales y Gabriel Soto se conocieron en "Mi camino es amarte". Foto: Especial

En ese sentido, Alex Kaffie lamentó que Gabriel Soto no tuviera el valor de decir que Sara Corrales lo rechazó y fue aquí donde aprovechó para dar a conocer las declaraciones de la talentosa actriz colombiana, quien al finalizar las grabaciones de “Mi camino es amarte” puso tierra de por medio para no estar envuelta en más polémicas.

“Yo contacté a Sara Corrales que ya se encuentra en Colombia y le hice la pregunta si lo de Gabriel Soto cuajó o no cuajó”, comenzó el periodista, quien enseguida tomó su celular y comenzó a leer el texto escrito por la propia intérprete colombiana.

“Amor, yo ya estoy en un momento de mi vida en el que quiero una relación madura, estable, en paz, llena de respeto y fidelidad. No quiero perder mi tiempo, no quiero líos mediáticos, tampoco quiero cargar con exnovias tóxicas, solamente mi paz, además, no me enamoraría de un hombre que se va enamorando de cada una de sus protagonistas”, escribió Sara Corrales.

Luego de escuchar el texto escrito por Sara Corrales, Mónica Noguera y Ana María Alvarado reconocieron la madurez de la colombiana para acabar con los rumores de su supuesto romance con Gabriel Soto de una manera tan elegante, por su parte, Gustavo Adolfo Infante, no dejó pasar la oportunidad y se sorprendió por “el llegue” que la colombiana le dio a Irina Baeva por aquello de “las novias tóxicas”.

Hasta el momento, ni Gabriel Soto e Irina Baeva han emitido algún comentario sobre estas nuevas declaraciones de Sara Corrales, sin embargo, es muy probable que se mantengan al margen para no continuar dando pie a que se generan más especulaciones.

Por otra parte, se pudo saber que Gabriel Soto e Irina Baeva retomaron sus planes de boda, incluso, la actriz de origen ruso ya entregó la primera invitación para el magno evento, la cual, fue dirigida para Alan Tacher, el conductor de “Despierta América”, pues la pareja le había prometido que sería el primero en ser invitado hace unos meses atrás.

Cabe mencionar que, Irina Baeva señaló que todavía no hay fecha para que se convierta en la esposa de Gabriel Soto, pero aseguró que llegarán al altar en algún momento del 2023 pues están arreglando todo para que su familia pueda viajar a México y puedan estar presentes en este momento tan importante de su vida.

