Nicole Chávez responde a las críticas que recibió en La Casa de los Famosos 3: “Estoy orgullosa de lo que hice”

Las intrigas y alianzas comienzan a surgir en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”, pues aunque todo comenzó con aparente serenidad entre sus participantes pronto surgió la polémica como la que generó Nicole Chávez con su actitud ante algunos participantes que la llevó a ser tachada de clasista e irrespetuosa, algo a lo que respondió tras ser eliminada del reality show.

La hija del exboxeador Julio César Chávez recibió una lluvia de críticas en redes sociales a las que se sumaron algunas celebridades como Alicia Machado y Liliana Rodríguez, quien no dudó en reconocer que tuvo una mala experiencia con la influencer aún frente a sus padres: “Yo viví groserías, falta de respeto, altivez, prepotencia”.

Tras su salida la joven tuvo acceso a sus redes sociales y aprovechó para responder a las críticas: “He estado leyendo todos sus comentarios, buenos y malos (…) Quiero recordarles que tengo 24 años, quisiera que se pusieran a pensar un segundo si ustedes a sus 24 años no cometieron algún error”.

“Para bien o para mal la fama siempre es bienvenida, gracias por odiarme y por quererme. Yo cumplí mi objetivo que era no pasar desapercibida en esa casa, no ser un mueble, no ser hipócrita y lo cumplí, quizá a costo de que mucha gente no esté de acuerdo con mi forma de ser (…) Me siento muy orgullosa de mí, no sé si eso les moleste o les dé felicidad, es algo que no me preocupa”, dijo a través de sus historias en Instagram.

Nicole Chávez responde a críticas por su paso en LCDLF3. Foto: IG @nicolechavez98

Polémica despedida

A su salida la joven señaló que entre sus grandes deseos estaba abandonar el reality show ya que anhelaba reunirse con su familia y su novio, aunque antes aseguró que muchos de sus compañeros sentirían dolor por su ausencia y mencionó a Rey Grupero, con quien también tuvo un altercado por una pesada broma que organizó con Juan Rivera.

“Yo me siento ganadora porque yo era muy consciente que era la persona con menos trayectoria, con menos carrera y el haber dejado una huella en esa casa, que yo sé que la dejé y o sé que no pasé desapercibida, para mí ya es un logro (…) Quizá debí en algunos momentos ser un poco más prudente, pero la verdad es que no, me voy con el corazón bien contento y estoy muy orgullosa de lo que hice allá adentro”, añadido.

Nicole Chávez dijo sentirse ganadora tan sólo por haber participado y menciono una vez más que no le afectaba haber salido sin los 200 mil dólares del premio, un comentario que le ganó las críticas y por el que fue tachada de clasista, irrespetuosa, grosera, maleducada y racista.

