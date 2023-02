Manuel Mijares: de Yuri a Lucero, todas las famosas que le robaron el corazón al cantante

Manuel Mijares es uno de los artistas más reconocidos en el medio del espectáculo por su gran talento, pero también ha sido un galán, pues aunque ha mantenido una vida personal muy discreta, son muchas las famosas que le han robado el corazón al cantante, además de Lucero, con quien se casó, pues entre los nombres que resaltan de la lista está Yuri, Mayte Lascuráin e Ilse, del grupo Flans.

José Manuel Mijares Morán nombre completo del intérprete de "Soldado del amor", nació en la Ciudad de México el 7 de febrero de 1958, acaba de llegar a los 6 años en medio de las felicitaciones de sus fans, sus amigos, familiares y su expareja, la cantante de "Electricidad", con quien además de mantener una buena relación como amigos, hace una gira bajo el nombre de "Hasta que se nos hizo".

Mayte Lascuráin

La integrante de Pandora, Mayte Lascuráin, de 62 años, ha dado en diversas ocasiones declaraciones sobre la relación que mantuvo con el intérprete de "Para amarnos más", y fue en una plática en "La Saga", con Adela Micha, que reveló que de hecho lo considera "el amor de su vida", sin embargo, su noviazgo fue intermitente, pues Manuel la buscaba cuando terminaba con otras personas, algo que la lastimó mucho, aunque ahora ya son grandes amigos.

Foto: Especial

Ilse de Flans

Otro de los amores que Mijares mantuvo en la década de los 80 con una famosa fue con Ilse Olivo, con quien confirmó que mantuvo una relación algo inestable. "Fue una relación intermitente. De repente ella tenía novio o yo tenía novia, cortábamos y luego regresábamos. La estimo mucho", confesó el cantante a la periodista Mónica Garza, tiempo después, la integrante de Flans también confirmó lo dicho por el artista.

Ilse reveló que mantuvo una relación intermitente con Mijares por 7 años. Foto: Especial

Yuri

Aunque Mijares no ha dado muchos detalles de la relación que mantuvo con Yuri, fue la cantante quien dio declaraciones al respecto en el programa "Historias Engarzadas", en el que confesó que sí lo intentaron. "Salimos como dos o tres veces, él acababa de terminar con Ilse, pero no se dio porque somos de temperamentos totalmente diferentes. Si te das cuenta las novias de Manuel son muy fresas y yo no era fresa, y creo que por eso lo ahuyenté", explicó.

Los cantantes salieron algunas veces. Foto: Especial

Cecilia Bolocco

Una relación de la que poco se habla fue la de el cantante y la ex Miss Universo 1987, Cecilia Bolocco, la cual Mijares ha negado, sin embargo, la hermana de la chilena, de nombre Diana, confesó en un programa que el cantante mexicano había sido su cuñado, pero la relación no habría durado mucho tiempo, y fue antes de que comenzara un noviazgo formal con la "Novia de América".

Mijares ha negado su relación con Cecilia Bolocco. Foto: Especial

Lucero

La historia de amor de la pareja es una de las más queridas del espectáculo en México, comenzó cuando grabaron "Escápate Conmigo" en el año 1987, pues Mijares ha confesado que desde ese momento se enamoró de la joven Lucero. Llegaron al altar en el año 1997 y formaron una familia con dos hijos: José Manuel y Lucero, sin embargo en marzo de 2011 la pareja anunció mediante un comunicado de prensa su separación.

Llegaron al altar en el año 1997. Foto: Especial

Renata Chaín

Después de su divorcio con la intérprete de "Cuéntame" y "Vete con ella", se hizo público que el cantante salía con Renata Chaín, una reconocida arquitecta, con quien fue captado por algunos paparazzis en Oaxaca, cuando acudieron como pareja a la boda de Giovanna Acha, hija del cantante Emmanuel.

La pareja asistió a una boda y fueron captados por las revistas de espectáculos. Foto: Especial

Camila Pallares

De su romance con Camila Pallares se supo muy poco, pero las revistas dieron algunos detalles de su noviazgo. De lo poco que se dio a conocer es que ella se desempeña como diseñadora de interiores, y de acuerdo a la revista Quién, encargada de destapar la relación, duraron poco más de un año y se separaron en el 2019.

Así fue captado con Camila. Foto: Especial

Lupita de la Vega

Desde noviembre del año pasado, Mijares había anunciado que tenía una relación estable, pero no había confesado de quien se trataba. Lupita o "Pita" de la Vega es una empresaria que forma parte del consorcio Grupo de la Vega que pertenecía a su padre, Federico de la Vega Matthews (ya fallecido).

Foto: Revista Quién

El cantante se graduó en Administración de Empresas, pero desde niño tuvo interés por la música, lo que lo llevó a formar grupos con sus amigos, entre los que se recuerdan "Sentido" y "Los Continentales". En 1985 representó a México en el Festival OTI de la Canción, interpretando la canción "Soñador", y gracias a su gran actuación se le nombró "la revelación", comenzando así una exitosa carrera arriba de los escenarios, que lo llevó también a ser del interés de algunas de sus compañeras.

