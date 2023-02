Luego de suplicar trabajo en Twitter, miembro de una dinastía en la actuación recibe propuesta para ser un villano

Dentro del gremio del espectáculo existen personalidades que parecen tenerlo todo asegurado para una vida llena de éxitos, especialmente si provienen de una familia o tienen parientes dentro del mundo de la farándula, sin embargo, hay algunos que lo pierden todo por adentrarse en el mundo de las adicciones y este es precisamente el caso de Armando Araiza.

Muchos no lo sabían, pero el aclamado conductor Raúl Ariza tiene un hermano y se trata de Amando, quien desde hace mucho tiempo que no hemos podido disfrutar de su actuación y trabajo frente a los reflectores, sin embargo, esto podría cambiar luego de que el famoso pidió ayuda con desesperación debido a que no encuentra trabajo por haber estado inmerso en el alcoholismo y drogas. Armando entró en este mundo al principio de su carrera, sin embargo, cuando tocó fondo, trabajó en compañía de su familia para rehabilitarse y así seguir con su carrera artística.

Fue a través de redes sociales que el famoso que es recordado por proyectos como “El Maleficio”, “Quinceañera”, “El vuelo del Águila”, “Contra viento y marea”, “Mi pecado”, “Llena de amor”, “Una Familia con suerte” y “Diseñando tu amor” pidió ayuda para encontrar trabajo, pues aseguró que no lo contratan en ninguna televisora.

Ahora ha desatado furor la noticia de que el hijo del productor Raúl Araiza Cadena y de la actriz Norma Herrera ha sido contactado para trabajar en una producción donde se le dará espacio como villano, lo cual ha resultado motivo de festejo para sus fans, quienes al parecer le habrían ayudado a difundir el cartel dónde pedía apoyo para conseguir trabajo.

“Amigos, muchas gracias por sus comentarios, apoyo y cariño sobre el personaje que me ofrecieron de villano en Televisión. Gracias a ustedes, ¡ya estoy listo! Solo estoy esperando confirmación, así que les tendré noticias pronto”, aseguró a través de su cuenta personal de Twitter, en donde previamente había publicado el mensaje para conseguir empleo dentro del gremio del espectáculo.

