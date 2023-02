Andrea Legarreta | La conductora de Hoy habla de las fotos de Galilea Montijo en Playboy: "Hay sensualidad"

Hace unas semanas te informamos que la guapa conductora del "programa Hoy", Galilea Montijo se robó todos los reflectores en la industria de la farándula gracias a la destacada colaboración que tuvo con la revista Playboy, donde posó de manera espectacular con hermosos looks.

Por medio de su cuenta en Instagram, la estrella de la televisión subió varias imágenes en las que presumió sus habilidades para el modelaje para aparecer como portada en la famosa revista del "conejito". La publicación desató un sin fin de reacciones, entre ellas, la de su compañera en "Hoy", Andrea Legarreta.

Después de que las imágenes de Galilea Montijo se volvieran virales en redes sociales, Andrea Legarreta, su compañera dentro del elenco estrella en el "programa Hoy", fue cuestionada sobre las mismas y la posibilidad de que ella apareciera en ese tipo de revistas.

En este sentido, la estrella de la telenovela "¡Vivan los niños!" dijo que las imágenes de Galilea Montijo son "increíbles" destacando la gran "sensualidad" que derrochó en cada una de ellas. Dijo que está segura que la tapatía no haría un "desnudo" en estos tiempos.

"Lo de Galilea no fueron desnudos, ni siquiera estoy segura que ella lo haría en estos tiempos. Son unas fotos increíbles y no ha desnudos, hay sensualidad", dijo la conductora del "programa Hoy".

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que ella apareciera en este tipo de publicación, Andrea Legarreta de 51 años dijo que sí se lo han ofrecido, peor no se siente con la sensualidad que suele derrochar su compañera en el "programa Hoy".

"Me lo han ofrecido. No lo sé (si colaboraría). No me siento con la sensualidad que tiene Galilea, lo que vi de ella me encantó. No tengo la sensualidad que tiene ella"