Ana María Alvarado rompe el silencio y revela por qué no regresó al programa “Todo para la mujer”

Hace unos días Ana María Alvarado declaró, a través de sus redes sociales, que luego de colaborar por más de tres décadas en el programa de radio “Todo para la mujer” -encabezado por Maxine Woodside- fue despedida por la conductora.

Tras lo expresado por la periodista, Maxine Woodside negó tajantemente esa declaración e incluso exhortó a su “colaboradora” a asistir a su acostumbrado lugar de trabajo para efectuar la transmisión radiofónica de todos los días.

Sin embargo, Maxine hizo público que Ana María Alvarado no se había presentado este martes al programa.

Maxine Woodside negó haber despedido a Ana María.

maxwoodside

Ante tal escenario, Álvarado empleó su canal de YouTube para informar sobre el motivo por el cual decidió no acudir al lugar donde trabajó por más de 32 años.

“Yo no podría haber renunciado a un trabajo al que he estado dedicada durante tantos años, durante tanto tiempo, y pues he estado al pendiente en cuerpo y alma, y aunque en estos momentos me están informando que está diciendo Maxine que ahí está mi silla y me están esperando, ¿cómo me pueden estar esperando si ni siquiera me pagaron enero?, ¿cómo me pueden estar esperando y decir que ahí está la silla vacía?, pues yo avisé que no iba a ir”, expresó Ana María Alvarado.

La también colaboradora de programa de televisión "Sale el Sol" detalló: “me corrieron, esa silla ya me la quitaron, no me la quieran regresar de una manera poco engañosa, para decir que yo soy la que no voy a ir, que yo soy la que renuncié, cuando sabemos perfectamente que ella me despidió, y también yo les digo otra vez que no creo que sea necesario llegar a otra cosa, yo quiero resolverlo de forma pacífica, todos tenemos derechos y se deben respetar, es lo único que uno pide”.

Finalmente, la comunicadora envió un contundente mensaje a Woodside. “Yo solamente estoy esperando en este momento ordenes de ella o de su hijo para ver de qué manera nos podemos arreglar y se llegue a una conciliación, estoy esperando a que ellos me digan qué sigue, y espero que ya sea rápido, porque si no llega rápido es que no hay buena voluntad”, concluyó.

