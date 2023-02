Ana María Alvarado no volvió a "Todo para la mujer" y Maxine Woodside asegura que "ahí está su silla"

Este martes 7 de febrero se cumple una semana desde que la periodista Ana María Alvarado habló a través de sus redes sociales en las que dio a conocer que luego de 32 años de colaborar en el espacio radial “Todo para la mujer” liderado por Maxine Woodside, pues ésta última la había despedido.

Entre lágrimas, Ana María Alvarado aseguró que era el día más triste de su vida profesional, luego de hacerse viral las declaraciones de “Anita”, en breve “La Reina de la Radio” habló al respecto y aseguró que nunca despidió a la periodista y que su lugar en dicho espacio radial seguía disponible como todos los martes, sin embargo, luego de 32 años por primera vez la también colaboradora de “Sale el Sol” no llegó.

Ana María Alvarado no llegó

Tal y como lo había advertido, Ana María Alvarado no llegó este martes 7 de febrero al que fuera su espacio por más de tres décadas, pues el pasado viernes 3 de noviembre la periodista dio una entrevista para la revista TVyNovelas en la que dejó clara que luego de que Maxine Woodside la corrió no pensaba regresar.

“A mí me corrieron y no voy a regresar, porque cuando ya no te quieren en un lugar, al buen entendedor pocas palabras. Quizás a ella ya se le olvidó, se confundió, pero ella misma me dijo el martes pasado ‘Qué triste que éste sea el final. Ya estás despedida’”. comentó Ana María Alvarado para la fuente antes mencionada

Y bien dicen por ahí que, sobre advertencia no hay engaño pues la experta en espectáculos no llegó este martes 7 de febrero a “Todo para la mujer”, incluso Maxine Woodside hizo público que aunque la estaba esperando, Ana María Álvarado no llegó.

Y es que, la emisión de este martes 7 de febrero comenzó con normalidad, la títular de dicho programa Maxine Woodside ya estaba lista y junto con ella Shanik Berman y Sugey Ábrego quien estuvo como invitada, así mismo las tres dieron la bienvenida a su público.

Ante esto, Maxine hizo un comentario que pudo alertar a todos sus seguidores pues dijo que estaban esperando a Ana María Alvarado quien aún no llegaba, sin embargo, tenían la esperanza de que la periodista llegará.

“Seguimos esperando a Anita, seguro viene en camino de Sale El Sol. Ahí está su silla”, dijo Maxine Woodside

Luego de un tiempo transcurrido y ya en la parte final de la emisión Maxine Woodside, dio la bienvenida a Ernesto Laguardia quien terminó por sentarse en la silla de Ana María Alvarado pues ésta jamás llegó.

“Ya se sentó en la silla de Anita, porque Anita no llegó”, dijo “La Reina de la radio”, evidentemente molesta

Foto: Especial

Ana María Alvarado aclara por qué no fue a “Todo para la mujer”

Luego de toda esta situación Ana María Alvarado, hizo una transmisión en sus redes sociales en donde reveló las razones por las que no se presentó en “Todo para la mujer”, pues esta sería la primera vez en la que no estaría, luego de 32 años de haber laborado en dicho espacio.

Y es que Anita aseguró que pese a que Maxine dijo que “la esperaban” esto no era cierto pues ya tenían alguien que ocuparía su lugar, por lo que evidentemente su silla ya estaba ocupada

“Tengo que confesar que hoy es 7 de febrero y hasta el día de hoy, acabo de checar mi estado de cuenta y no me han pagado, trabajé todo enero y no me han pagado, yo no sé si ya es burla, mala voluntad o mala fé, yo no sé por que hace un video diciendo que aquí está tu silla si ni siquiera me pagan un trabajo que ya hice y que ya realicé”, comentó Ana María Alvarado

bmz