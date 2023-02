Sugey Ábrego revela que ha perdido importantes proyectos por crear contenido en OnlyFans

Cada vez son más las celebridades que se suman a OnlyFans como creadores de contenido para adultos, aunque en el caso de Sugey Ábrego el éxito en la plataforma ha logrado impactar en su trabajo como actriz ya que ha perdido importantes proyectos debido a las imágenes subidas de tono que comparte, por ello, pidió una oportunidad para demostrar su talento ante las cámaras.

La actriz de “Hasta el fin del mundo” goza de un arrollador éxito en plataformas como OnlyFans y VIP gracias a su contenido subido de tono, pero ella desea continuar con su carrera en telenovelas y para ello pidió una oportunidad a los productores para mostrar su talento, pues ha perdido importantes proyectos debido a que le cierran las puertas al saber que realiza imágenes eróticas.

Sugey Ábrego ha perdido oportunidades de trabajo por su contenido en OnlyFans. Foto: IG @sugeyabregotv

"Mi manager sí ha tenido problemas con Disney. Me mandan el casting y ya cuando ven que tengo OnlyFans, me bajan de los personajes, o sea, si ha sido un issue para ciertas plataformas”, dijo la actriz en un encuentro con los medios retomado por “De primera mano”.

“Soy estudiada”

Sugey Ábrego pidió a los productores una oportunidad para demostrar que tiene la experiencia necesaria para continuar con su trabajo como actriz, pues aseguró que sigue "vigente” y que cuenta con estudios para afrontar cualquier reto que se presente ante las cámaras.

“Es una discriminación como actriz porque sólo me están viendo como una mujer que vende contenido sensual, y yo le agradezco en este caso a Genoveva Martínez, que es otra mujer que me da personajes en horario familiar porque cree en mi trabajo, y es lo que yo le pediría a muchísimos productores, que me vean como actriz o conductora”, dijo.

Sugey Ábrego suma una gran fortuna gracias a OnlyFans. Foto: IG sugeyabregotv

Añadió que ella comenzó a crear contenido para adultos mucho antes e que las plataformas tuvieran popularidad, por ello, ahora sus ingresos en OnlyFans y VIP van en aumento: “Pues sí, así como me vi bien jodida, pues al rato me van a ver con mi camioneta”. Es tal su éxito que ya prepara una convivencia con sus fans para celebrar su aniversario en el sitio web y los llevará al Hipódromo.

"La verdad es que yo empecé a facturar antes de la canción de Shakira, entonces estoy muy contenta. Celebramos el 18 de febrero con 5 suscriptores (…) Estamos por lanzar una versión mucho más hot y en 3D, que la estamos pensando, entonces se está elaborando”, añadió.

