La está rompiendo: la película de Netflix que ves en menos de dos horas y que ya es tendencia

Netflix trae a la plataforma nuevos títulos en series y películas, las cuales han logrado cautivar a diversos públicos, incluyendo a México; por esta razón hemos seleccionado una película que se encuentra entre las “tendencias” del catálogo, además de formar parte del top 10 de las producciones cinematográficas más vistas.

Se trata de la película “Inheritance”, misma que forma parte del género suspenso que tuvo lanzamiento en 2020 pero que recientemente se unió al extenso catálogo de la plataforma de streaming y ahora atrajo casi de manera inmediata la atención de los miles de espectadores.

¿De qué trata “Inheritance”?

La cinta sigue la historia de la patriarca de una poderosa familia con una gran influencia política, quien muere; desde entonces, su hija se queda al frente de la estabilidad económica de su familia, hecho que representa una gran carga emocional y financiera que en algún punto se le saldrá de las manos.

Durante este proceso sentirá una gran responsabilidad, pues además su padre antes de morir le hizo una confesión crucial y desde ese momento la joven teme que una herencia maligna amenace con destruir su vida y todas las personas a su alrededor.

Una nueva película en Netflix

Esta producción cinematográfica contó con la actuación principal de Lily Collins -quien se dio a conocer masivamente por la serie Emily in Paris- y la acompañan Simon Pegg, Connie Nielsen, Patrick Warburton, Chace Crawford, Michael Beach, Marque Richardson, Chris Gann, Joe Herrera y Christina DeRosa.

La cinta fue dirigida por Vaughn Stein quien ha trabajado en diversas producciones de las cuales destacan Every Breath You Take (2018) y Terminal (2018); fue escrita por Matthew Kennedy, la música de Marlon Espino y la fotografía es obra de Michael Merriman.

