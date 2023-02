Violenta Isfel rompe en llanto al saber que Pablo Lyle pasará 5 años en la cárcel: "Tiene mi amistad para siempre"

Este viernes el actor Pablo Lyle recibió la sentencia de 13 años por homicidio involuntario, sin embargo, sólo cumplirá 5 años en la cárcel y los demás en libertad condicional. Ante este panorama sus amigos en el medio artístico reaccionaron, pero fue Violenta Isfel la que conmovió al público al romper el llanto en medio de una entrevista en la que recordó cómo el histrión fue de gran apoyo hace algunos años, por lo que al día de hoy tienen una relación muy fuerte.

La actriz, que le dio vida a Antonella en "Atrévete a soñar", ofreció una entrevista a medios de comunicación para promocionar la obra de "Lagunilla mi Barrio" que hará un tour por diferentes ciudades. En la conversación los reporteros le preguntaron sobre cómo tomó la sentencia de su amigo Pablo Lyle, quien fue encontrado culpable por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, al respecto la celebridad indicó que vio el momento justo cuando el histrión se dirigió a la familia para pedirles perdón por lo ocurrido.

“Estaba terminando mi llamado y llegué a la cafetería de Televisa a comer y estaba en vivo el momento donde él habla, donde da su testimonio, su discurso, no sé cómo llamarlo, y yo pegada a la televisión”, indicó la actriz, quien se mostró muy conmovida por la situación, debido a que hizo un lazo muy fuerte con el protagonista de "Mirreyes vs Godínez", hasta confesó que habló con él el año pasado.

Violeta Isfel rompe en llanto por Pablo Lyle

La actriz, de 37 años, no pudo evitar romper en llanto frente las cámaras al enterarse de la sentencia de su querido amigo, ya que aseguró que es una persona que aprecia y no lo quiere ver sufriendo. Asimismo, destacó que no sabe si ahora que estará en la cárcel podrá comunicarse con él, tal y como lo había hecho un par de veces antes de ser encontrado culpable de la muerte del hombre 63 años.

“Me duele muchísimo, pero es que no quieres ver a las personas que amas sufriendo de esta forma. Me tenía tranquila el hecho de saber que de cuando en cuando nos podíamos escribir, y ahora no; sé que el hecho de que pueda estar en esta libertad condicional a lo mejor amortiguará un poco las cosas”, sentenció Violeta, quien también aseguró que quiere ser más cercana a la familia de Lyle y apoyarlos en este proceso.

Violeta y Pablo trabajaron juntos en "Una familia con suerte" TW @AmoLosCollages

“Nunca pensó que la vida le cambiara en segundos, él obviamente no quería esto para nadie, ni para él ni su familia, ni para la familia de la persona afectada, y él lo mencionó, su intención jamás fue esa”, recalcó Isfel, quien también destacó "Yo lo apoyo desde aquí. Él sabe que tiene una amiga para siempre. Lo amo profundamente. Ha sido de los amigos más amorosos que he tenido en la vida", destacó.

La actriz reveló que Pablo Lyle la ayudó cuando se sentía muy mal, pues le recomendó a su psicóloga. "Él me veía mal y me decía ‘Ocupas terapia ya’ y justamente me pasó a su terapeuta, y es la mujer que me sacó adelante durante casi 3 años… O sea, tengo una cercanía muy particular con él”, relató Violeta Isfel que se mostró muy conmovida por la situación que está viviendo su amigo que estará 5 años en una cárcel de Miami, en Estados Unidos.

