VIDEO: Sugey Ábrego enamora moviendo las caderas en ajustado body rosa de encaje

Sugey Ábrego sorprendió a sus miles de seguidores en las redes sociales en coqueto look de lencería y la mejor actitud para iniciar el fin de semana. En su cuenta oficial de TikTok la guapa actriz y conductora enamoró luciendo su curvilínea silueta en un ajustado body rosa de encaje con profundo escote, con el que presumió sus mejores pasos moviendo las caderas y se volvió a confirmar como una de las mujeres más bellas .

A finales del año 2021, Ábrego dio a conocer a los medios y sus fans el lanzamiento de su plataforma VIP, un proyecto que la ha hecho ganar más seguidores en otras redes, principalmente Instagram, en la que al momento suma 1 millón. Además, hace unos meses causó sensación al confirmar que abriría su cuenta en OnlyFans, en la que otras famosas ya destacan, como Celia Lora, Yanet García y Ninel Conde.

Sugey Ábrego enamora en ajustado body de encaje

La conductora, que cumplió 44 años el pasado 31 de diciembre, se confirma con sus publicaciones exclusivas como la "reina del VIP", como se le ha llamado desde hace unos meses gracias al gran éxito que ha tenido con su página de contenido exclusivo, con la que ha sumado miles de seguidores por todo el mundo, a quienes también ofrece las prendas que utiliza en sus sesiones más atrevidas.

"#misgolososdelmundo a vivir y gozar que sólo importa #aquiyahora #bailamos? #lareinadelvip", fue el texto y los hashtags que Sugey utilizó para acompañar un video que compartió la noche de este viernes en su cuenta de TikTok, en donde suma 323 mil fans, imágenes que musicalizó con la canción "If we broke up" de la joven artista Mae Stephens, y en las que se le ve presumiendo cuerpazo en el sensual look.

En el clip que ha logrado sumar 20 mil reproducciones y miles de "likes" en la plataforma china, se ve a la guapa actriz y conductora luciendo un ajustado body de encaje en color rosa, pieza que combinó con medias de red para resaltar sus torneadas piernas, y que destaca por su diseño de escote en "V", convirtiéndose así en una de las favoritas en lencería, pues sin duda cautiva con sus atuendos.

Sugey conquistó en coqueto look rosa. Foto: TK @sugeyabregotv1

Rosa Sugey Cabrera Ábrego, nombre completo de la actriz, también incursionó en la política como candidata por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el pasado proceso electoral del 2021, en ese mismo año, y varios después de haber posado para una conocida revista para caballeros, dio a conocer a los medios y sus fans el lanzamiento de su plataforma VIP, la cual creó en alianza con Alfredo Cedillo, con quien ya había trabajado en el año 2013 para Playboy.

La originaria de Veracruz comenzó su vida artística con participaciones en series unitarias como "Mujer, casos de la vida real" y en las telenovelas "Piel de otoño" y "Clase 406". También es recordada por muchos por haber sido la encargada de dar el estado del tiempo en "Matutino Express" y hoy se coloca como una de las favoritas de las redes sociales, en donde cada día suma más fanáticos.

La reina del VIP conquista con su belleza. Foto: FB @SugeyAbregoOficial

