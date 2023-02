Nadia Ferreira: 5 fotos de la esposa Marc Anthony con las que enamoró al cantante

En la última semana, Nadia Ferreira se ha convertido en el centro de atención debido a que se casó con Marc Anthony. Desde que comenzó su relación con el cantante dio mucho de qué hablar, la principal razón fue la diferencia de edad, ya que el intérprete de "Vivir mi vida" es 30 años mayor que su ahora esposa. Sin embargo, muchos fanáticos han indicado que la modelo es muy bella algo que comprueban estas 5 fotos de sus redes sociales.

El pasado 28 de enero, el salsero y la modelo paraguaya se casaron en el Art Museum de Miami, en Florida, Estados Unidos; la ceremonia estuvo llena de lujos y también de importantes invitados entre los que destacaron Marco Antonio Solís, Nicky Jam, Prince Royce y Salma Hayek, así como Maluma, Romeo Santos, David y Victoria Beckham, y hasta el empresario mexicano Carlos Slim. La celebración fue una gran fiesta, pues en plataformas digitales se puede ver cómo los novios disfrutaron de esta noche tan especial.

5 fotos de Nadia Ferreira con la que enamoró a Marc Anthony

La joven nació en Villarrica, Paraguay, el 10 de mayo de 1999. Comenzó su carrera como modelo en 2018 y pronto participó en los eventos más importantes como la Semana de la Moda de Nueva York, Arab Fashion Week en Doha, Qatar y Cosmo Fashion Night en la Ciudad de México, por lo que se convirtió en la mujer con esta profesión mejor pagada de su país. No obstante, fue mundialmente conocida cuando fue parte de Miss Universo 2021, competencia en la que la mexicana Andrea Meza entregó la corona.

Nadia Ferreira tiene 23 años IG @nadiatferreira

Fue la modelo mejor pagada de Paraguay IG @nadiatferreira

Ferreira representó a Paraguay en el certamen de belleza y era una de las favoritas para llevarse la corona, esto debido a su belleza, carisma y su gran desempeño que la hacían destacar entre sus 80 compañeras, de hecho se colocó como la primera finalista de la competencia, pero lamentablemente no ganó, ya que la representante de india, Harnaaz Sandhu, fue elegida por el jurado como la Miss Universo 2021. No obstante, esto no afectó su carrera ya que siguió trabajando en las pasarelas internacionales.

A los pocos meses que su fama mundial explotó, comenzó a correr el rumor de que tenía un romance con Marc Anthony, quien es 30 años mayor que ella. La joven modelo aparecía en varios eventos en los que estaba en intérprete de "Tu amor me hace bien" y "Ahora quién", por lo que fue hasta el mes de marzo del 2022 que se confirmó que estaban saliendo, pues ya no ocultaban su amor y publicaban fotos juntos en redes sociales.

En mayo de ese mismo año, la paraguaya reveló que el también actor le había pedido matrimonio, ya que en medio de su celebración por su cumpleaños 23, el originario de Nueva York le entregó un costoso anillo de compromiso. A pesar de que la planeación de la boda fue muy larga, por fin llegaron al altar este último fin de semana, por lo que Nadia se convirtió en la cuarta esposa del artista, de 54 años; además se dice que está esperando un bebé por lo que de confirmarse la información, el salsero tendría a su séptimo hijo.

La modelo representó a su país en Miss Universo 2021 IG @nadiatferreira

Se convirtió en la cuarta esposa de Marc Anthony IG @nadiatferreira

Conquista con su belleza IG @nadiatferreira

