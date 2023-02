Jezz Lush, la actriz que dejó el doblaje para derretir OnlyFans con su belleza

Cada día son más las celebridades que deciden incursionar en la venta de contenido y para ello han debutado en OnlyFans, una de las plataformas más populares en internet y que ha dado la oportunidad a miles de cambiar sus vidas, de saltar ala fama y también de conseguir una gran fortuna gracias a sus cientos, incluso miles, de suscriptores.

Una de las personalidades que más recientemente decidió comenzar a compartir contenido ha sido una reconocida actriz de doblaje mexicana, quien sorprendió a sus miles de admiradores al anunciar que había debutado en OnlyFans. Fue en la página Actores de Doblaje de México en donde se informó que la actriz Jessica Ángeles, mejor conocida como Jezz Lush, iniciaba como creadora de contenido exclusivo para adultos.

Jezz Lush es una talentosa actriz. FOTO: Instagram

Jezz Lush cautiva internet con su belleza

Jezz Lush es una actriz de doblaje bastante admirada y reconocida en nuestro país gracias a su talento, su trayectoria y también por su belleza; tan solo en Instagram cuenta con más de 113 mil seguidores que constantemente están al tanto de sus presentaciones, proyectos y actividades, por lo que fueron los primeros en recibir con satisfacción la noticia acerca de su debut en Onlyfans.

Jessica debutó recientemente en OnlyFans. FOTO: Instagram

Fue este fin de semana que en Facebook fue compartida una imagen con la cual Jessica Ángeles dio a conocer su nueva cuenta en la famosa red social azul, en la portada se observa una fotografía de la actriz, así como el siguiente mensaje: "Un perfil en dónde puedo ser sexy sin sentirme juzgada ??".

TE PUEDE INTERESAR: Alissa Quinn, la modelo que arrasa en OnlyFans y gana millones en donaciones

Por lo que al parecer la joven estrella del internet se siente lista no solo para complacer a sus seguidores en OnlyFans sino para ser ella misma y sentirse a gusto como creadora de contenido. Hasta el momento la actriz ya cuenta con al menos seis publicaciones y casi mil "me gusta" en su página de OF, que tiene ya 6 publicaciones y 810 Me gusta.

Perfil de Jezz en la famosa red social. FOTO: Instagram

De acuerdo con la información que ha sido retomada por los medios, los suscriptores que deseen acceder al contenido de Jezz Lush tendrán que cubrir una cuota mensual de 8 dólares o de hasta 60 dólares por un año.

Cabe destacar que Jezz Lush es la voz de Marinette Dupain-Cheng / Ladybug, la Princesa Zelda, Kaguya Shinomiya, Shoko Komi, Nanami Momozono, Echo en Overwatch, Xayah en League of Legends, Catra en She-Ra y las princesas del poder.

Tambiñen es la voz de Filo en The Rising of the Shield Hero, Juana de Arco en Fate/Apocrypha, Yuzuriha Ogawa en Dr. Stone, Suzune Horikita en Classroom of the Elite, Wiz en Konosuba, Koharu Hidaka en Hi Score Girl, así como muchos otros personajes que le han dado fama.

SIGUE LEYENDO:

FOTOS: Pearl González, expeleadora de UFC, se une a OnlyFans y enamora internet

Fotógrafa de Karely Ruiz hace arder OnlyFans con su silueta: “Espectacularmente hermosa”

Aliza, la modelo de OnlyFans responsable del éxito de un equipo de la NBA: "la pasé con todos"