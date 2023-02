FOTOS: Kim Kardashian se adelanta al 14 de febrero y conquista en reveladora lencería

Kim Kardashian dejó claro por qué es una de las celebridades más famosas a nivel mundial, pues con su reciente publicación en Instagram, Twitter y Facebook, la socialité estadounidense se dejó ver sensual y atrevida en un atuendo muy coqueto de lencería reveladora para dormir, prenda en tonos rosa y rojos con la que se adelantó al 14 de febrero, cuando se celebra San Valentín, y con la que conquistó a sus millones de fans.

La fama de la también empresaria, aumentó a partir del año 2007, cuando estrenó junto a su madre y hermanas un programa de telerrealidad para la cadena E!, pues fue "Keeping Up with the Kardashians" con el que se dio a conocer a nivel internacional y el que la convirtió en lo que es ahora, una de las celebridades más seguidas, que impone estilo con cada uno de los looks que comparte en las redes sociales.

Kim Kardashian conquista en coqueta lencería

Las imágenes que compartió la influencer con sus millones de seguidores en las plataformas digitales, forman parte de una sesión fotográfica que realizó para su propia firma de ropa, Skims, empresa que lanzó una colección especial para celebrar el Día del Amor y la Amistad, y para la que Kim ha sido una de sus principales modelos, además de sus hermanas, Kourtney, Khloé, Kylie y Kendall.

Kim conquista en coqueta lencería rosa. Foto: IG @kimkardashian

"Shop @skims Valentines Collection", escribió Kardashian para acompañar la publicación en Instagram, plataforma en la que cuenta con 344 millones de fanáticos, a quienes conquistó con su look perfecto para el Día de San Valentín, pues se trata de un conjunto de lencería para dormir, como aparece en el sitio oficial de la compañía de moda de la socialité de 42 años, que en los últimos meses ha dado de qué hablar por mostrarse más delgada.

Kim compartió con sus millones de fans en sus cuentas oficiales tres fotos en las que se le ve posando desde el enorme clóset de su residencia, luciendo un coqueto teddy, como se le llama a las prendas que unen una panty y una camisola en una sola prenda, la cual está confeccionada en seda, y destaca por su abertura en la zona del abdomen, y su decorado de encaje en color rojo en la parte del escote.

La famosa socialité se lució con sus millones de fans. Foto: IG @kimkardashian

Con 2.3 millones de "me gusta", sólo en Instagram, más otros millones en Facebook y Twitter, la publicación de Kardashian se convirtió en una de las favoritas de sus fans, en la que sin duda muestra toda su belleza y deslumbra con su estilo y curvilínea silueta, que siempre destaca con los atuendos que comparte en sus redes, sobre todo sus diminutos bikinis con los que deja sin aliento a sus fans.

Kardashian presumió sus curvas y causó furor. Foto: IG @kimkardashian

