Aracely Arámbula eleva la temperatura al posar con profundo escote

Si decimos televisión, inmediatamente la relacionamos con Aracely Arámbula, quien es una de las actrices más importantes que tiene nuestro país y que ha marcado un antes y un después en la pantalla chica. Además, ha sabido ganarse el cariño de todo el público con sus innumerables papeles en telenovelas y series y que a sus 47 años sigue dando que hablar. También es recordada por haber sido una de las parejas más importantes en la vida de Luis Miguel con quien tuvo dos hijos. Para confirmar que es una de las mujeres más hermosas de todas, enamoró a todos con un posteo donde presume su escote.

La carrera de Aracely Arámbula empezó siendo parte de algunos concursos de belleza, pero a mediados de la década del ’90 le llegó la gran posibilidad de empezar a incursionar en la actuación y lo hizo en pequeñas apariciones. En 1997 tuvo la difícil tarea de interpretar la versión joven de Verónica Castro en la telenovela ‘Pueblo chico, infierno grande’. Su primer protagónico llegó un año después. A casi 30 años de su debut, es una de las actrices más importantes de la televisión y con un gran presente.

Aracely Arámbula es una destacada actriz. Fuente Instagram @aracelyarambula

Aracely Arámbula no sólo es noticia por sus telenovelas, sino por la relación que tiene con Luis Miguel, su ex pareja y padre de sus hijos. En los últimos días, su hijo mayor cumplió 16 años y si bien se esperó por la presencia del Sol de México, no se hizo presente. En cuanto a la vida amorosa de la actriz, confesó en una entrevista que es una madre soltera y que no hay nadie en su vida, hasta el momento.

Aracely Arámbula enamoró a todos con un profundo escote

A través de su cuenta de Instagram, Aracely Arámbula demuestra que es una de las mujeres más hermosas de la televisión y logra conquistar a sus más de seis millones de seguidores con posteos que hacen desafiar los límites de restricción. En las últimas horas, la ex de Luis Miguel ardió la red luciendo un ajustado vestido donde presumió su escote.

Aracely Arámbula confirma que la edad no es un impedimento para presumir su figura y lo hace mostrando sus curvas luciendo no solo escotados vestidos como los que enseñó en sus historias, sino mediante conjuntos de lencería o trajes de baño. La protagonista de ‘La Madrastra’ sigue robando suspiros y enamorando.

Aracely Arámbula y su profundo escote. Fuente Instagram @aracelyarambula

