Así está hoy Patricia Sarán: la modelo que tuvo un affaire con Luis Miguel y Ricardo Arjona

Patricia Sarán de 61 años de edad, fue una gran actriz y ex modelo que alcanzó su fama internacional luego de realizar una publicidad de jean Jordache que fue grabado en un ascensor y causó furor entre el público por su escultural figura y las osadas escenas, a ese comercial lo produjo ella.

Actualmente, Patricia ha dejado de lado la actuación para dedicarse por completo al mundo de la música, en una oportunidad comentó: “Hoy digo que soy una actriz que canta, no una cantante que actúa. Igual me gusta la no etiqueta” y a su vez agregó: “Me encanta. Me da placer. Compongo con Mariana Molinero, una profesional impresionante”, concluyó.

Hermosa Patricia en la década del 80. Fuente: Instagram patricia.saran

Sarán fue una mujer muy hermosa con una figura realmente envidiable y natural por lo que varios famosos y de su entorno se le acercaron para invitarla a salir o solo para hablar con ella, dijo: “Tuve muy pocos hombres en mi vida, porque no me veían a mí, sino al envoltorio”, finalizó Patricia.

En un momento declaró: “Hace pocos años se enteraron de que salí con Ricardo Arjona y Luis Miguel, pero yo no lo había notado. Nunca llamé a los fotógrafos para obtener fama. Cuidé mi intimidad. Siempre fui por lo artístico, aunque sé que eso vende”, no reveló más detalles.

Así luce actualmente Patricia Sarán:

Siempre radiante y bella Patricia. Fuente: Instagram patricia.saran

A su vez le paso algo similar con otro artista muy famoso: “Fue algo parecido, pero no quiero dar detalles. Una vez estaba en Punta del Este. Aparecieron unos tipos muy raros, con anteojos oscuros en unas camionetas negras. Daniela se preocupó por mí y se quiso ir. Era Luis Miguel que venía a verme rodeado de guardaespaldas, para mí era natural, no lo magnificaba”.

