Vanessa Claudio eleva la temperatura con una atrevida sesión de fotos

Vanessa Claudio confirma todos los días que es de la más bella de y presume su curvilínea silueta en las redes sociales. La hermosa puertorriqueña, de 39 años, se corona como una de las mejores vestidas de la pantalla chica, algo que ahora deja ver en el show de la televisora del Ajusco a la que regresó en este 2022 después de un tiempo fuera del país.

Vanessa Claudio antes de llegar a la televisión compitió en el concurso Miss Intercontinental 2006, en el que no se llevó la corona, pero fue primera finalista y ganó el premio Miss Simpatía por su enorme carisma. Fue su interés por la pantalla chica lo que la hizo ser parte del Centro de Estudios en Formación Actoral Azteca (Cefat).

Vanessa Claudio posando. Fuente: Instagram

Vanessa es una de las mujeres más sensuales que hay en las redes sociales y por supuesto, ella lo sabe. La televisiva no para un segundo de dar que hablar a todos sus fanáticos y es que no le da vergüenza de mostrar su cuerpo como si no hubiese nadie mirando. En esta oportunidad, metió su hermosura en las historias de Instagram.

En sus stories, Vanessa Claudio enamoró a todos

Con un traje cavado color gris, Vanessa Claudio dejó más que claro que es aclamada y amada en redes sociales con justificativos suficientes. Jugando con su celular a modo selfie frente a un enorme espejo, la famosa subió las temperaturas.

Vanessa Claudio posando. Fuente: Instagram

En otras de sus stories, Vanessa se mostró vistiendo con un atuendo traslucido, con el cual posó ante las camaras acostada y dando clases de glamour para que los internautas se derritan a sus pies y la llenen de emojis y reacciones demostrandole lo que les trasmite.

