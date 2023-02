Tunden a conductores de VLA por dar clases de inglés utilizando hombres con poca ropa

En Venga la Alegría los conductores estrenaron una nueva sección, en la que daban clases de inglés a sus fanáticos, a pesar de que era una dinámica que trataba de enseñar al público, recibió muchas críticas debido a que utilizó a hombres con poca ropa. Algunos usuarios de redes sociales han calificado de "machista" y "ridículo" que hayan hecho esto, con el pretexto de educar a la audiencia, por lo que piden que ya no continúe.

La nueva producción del matutino de Tv Azteca ha hecho varios cambios, entre ellos la salida de colaboradores como Roger González y el regreso de Mauricio Barcelata y la llegada de Kike Mayagoitia, este último en el formato de sábados y domingos. Asimismo, ha estrenado algunas secciones como "Good Mourning Mamá", en la que la ex estrella de Multimedios supuestamente enseña inglés a las presentadoras Anette Cuburu, Kristal Silva, Flor Rubio y Laura G.

Tunden a VLA por clases de inglés

En el segmento, Mayagoitia, que también está en VLA Fin de Semana, aparecía frente a un pizarrón y aseguró que esta semana enseñaría los nombres de ciertos utensilios de cocina en inglés. El famosos conductor sentó a sus compañeras en unos pupitres y les presentó las palabras: frying pan (sartén), fork (tenedor) y blender (licuadora), y aunque todo ocurrió con normalidad, fue al final que para hacer un resumen, desfilaron unos hombres con poca ropa.

"Te acuerdas que te dije que ahora sí te iba a dar mucho calor porque traemos a nuestros colaboradores y vamos a invitar a que pase el fork", dijo Mayagoitia al anunciar a los modelos que traían cargando un letrero y los artículos que "aprendieron" en la clase de idiomas. Los jóvenes sólo vistieron unos pantalones, dejando su torso al descubierto y usando un mandil y un sombrero de chef, para decir que eran cocineros.

A pesar de que la sección estaba pensada para ser un momento divertido y también para "enseñar" otro idioma a las personas que ven VLA, algunas personas del público fueron a las redes sociales para quejarse: "Solo promueven el machismo porque están diciendo que las mujeres no pueden aprender sin que haya cuerpos desnudos, pues en qué categoría tienen a la mujer, ojo Ventaneando y su unidad de género porque con eso es un doble discurso", comentó un usuario en su publicación de Instagram.

Tunden a VLA por usar a hombres Foto: Captura de pantalla

"Que clases tan simples, ya ni la amuelan esta como VLA fin de semana de payaso, no hay seriedad", "¿No hay algo mejor que poner? No sé, el canal del congreso, caricaturas... Algo más entretenido que esta mi*rd*", "Cuando sale esta sección le cambio a Sale el Sol, se me hace muy estúpida esta sección", "Sección sin sentido" y "Qué espantosos", señalaron otros internautas, quienes dieron a conocer su descontento.

SIGUE LEYENDO:

Siguen las malas noticias para Andrea Legarreta: su excompañera en Hoy "se va" a Venga La Alegría