Lis Vega conquista la red con microbikini desde la alberca

Lis Vega está cada vez sensual y es una de las pocas mujeres que pareciera que la edad no le pesa. La cubana conquista a sus fans sus diversos looks, y cuando son de playa o alberca se lleva todas las miradas de sus fans, pues tiene un de los mejores cuerpos que habitan esta parte del continente y por supuesto, no tiene vergüenza para mostrarlo.

Instagram es la red social elegida por la cantante para mantener un contacto permanente con sus seguidores. Con unos 1.9 millones de fans, la cubana busca nunca decepcionar a los fanáticos y por eso se entrega al punto de en muchas ocasiones ser censurada. Ahora ha encantado a todos con una microbikini para el infarto.

Lis Vega. Fuente: Instagram @lisvegaoficial

Vega paraliza Instagram en microbikini

Lis vega tiene 45 años y presume unas cuervas de veinteañera en las redes sociales, como lo dejó ver en un video que compartió en sus cuentas oficiales de las plataformas de Meta, en las que se lució modelando una microbikini con el que mostró al máximo toda su belleza y sus curvas a todos los fans.

Para infartar a todos, en Instagram la cantante posteo el video desde la alberca como tirándose agua ella sola. Con ese traje de baño de color rojo, no hay dudas que predio fuego la red social y más de uno ha quedado con la boca abierta. Es que la cubana se arriesgó e hizo que la cámara del celular llegara a lugares censurables.

Con el video, Lis Vega no dudo dejar un mensaje a todos la que la siguen: “HELLOOO. Bendecida semana mis amores. A brillar y vivir que la vida es un Segundo”, puso la cantante. Es evidente que la cubana no tiene vergüenza de mostrase y sabe que tiene uno de los mejores cuerpo que hay en la industria de la música.

SIGUE LEYENDO

Lis Vega paraliza Instagram en arriesgado vestido abierto de profundo escote

FOTOS: Lis Vega paraliza la red en ajustados leggins y mini top dorado