Maryfer Centeno analiza el llanto de Andrea Legarreta tras anunciar su ruptura con Erik Rubín

Después de que este jueves Andrea Legarreta rompiera en llanto durante el programa Hoy al anunciar que se separaba de su esposo Erik Rubín, muchos preguntaron si sus lágrimas eran reales, por lo que consultaron a Maryfer Centeno, quien en un video analizó la reacción de la conductora y dio a conocer su opinión como especialista en lenguaje no verbal sobre las emotivas palabras que dijo la actriz y presentadora.

A unas horas de que la conductora del matutino de Televisa confirmara su ruptura, la grafóloga compartió en sus cuentas oficiales de YouTube y TikTok un video en el que analizó todo lo sucedido durante el programa de este jueves 23 de febrero, en donde Legarreta abrió su corazón ante el público y sus compañeros para hablar de esta decisión de terminar con su relación después de 22 años de matrimonio.

Maryfer Centeno analiza el llanto de Andrea Legarreta

La especialista observó el lenguaje corporal de la protagonista de Vivan los Niños mientras repetía las palabras que colocó en su comunicado, las cuales la hicieron derrochar algunas lágrimas. Al respecto Maryfer explicó que no existen incongruencias en lo que estaba diciendo, ya que de acuerdo a sus movimientos y reacciones, aseguró que el dolor es auténtico, pues es lo que está sintiendo en estos momentos.

"Estuve buscando incongruencias y no las hay, ¿le duele? Claro que le duele. ¿Es auténtico el dolor? Es auténtico el dolor. Para que te des cuenta que algo es real tiene que haber congruencia entre gestos y palabras", explicó Centeno, quien también resaltó que la pareja lo está tomando de la mejor forma: "Demuestran educación, demuestran acuerdos. Creo que lo están manejando muy bien(...) Hay altas, hay bajas, así es la vida", resaltó.

Además de analizar el discurso que Andrea Legarreta durante su participación en el programa en donde recibió el cariño de sus compañeros, la grafóloga también examinó el comunicado que emitieron la conductora de Hoy y el ex Timbiriche en sus redes sociales, en el que colocaron un emotivo mensaje y un video juntos. La experta resaltó que es una buena señal que hayan subido un clip en el que están caminando juntos, ya que eso demuestra que a pesar de su ruptura, mantienen una relación cordial.

Maryfer Centeno indicó que Andrea Legarreta está sufriendo realmente Foto: Especial

"No habíamos visto una separación con un mensaje compartido. Al menos yo no lo recuerdo. Lo cual nos habla de buenos términos, pero también es cierto que tampoco había visto la palabra amor tantas veces, lo cual habla de que no sólo hay amor, sino también respeto. El mensaje (video) van caminando abrazados, no eligen un mensaje en donde están separados y cada quién por su lado o el día de su boda, sino una imagen que tiene carácter de reciente, y se ven caminando juntos, como si siguieran avanzando", dijo la grafóloga.

Maryfer Centeno resaltó: "Las personas cambian, las personas nos transformamos y el amor también se transforma. Las relaciones reales tienen altas y bajas (...) Yo creo que sí nos dan una lección de educación al hacerlo en estos términos, nueva necesidad de despotricar en contra de nadie, de hacer una tiradera. Demuestran educación". Además, la experta en lenguaje no verbal indicó a lo largo del video que aún hay amor, por lo que sentenció que podrían regresar en algún futuro.

La grafóloga cree que Andrea y Erik podrán regresar en el futuro Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

"No se juzga un dolor que no estás viviendo": Andrea Legarreta tras llorar por su separación con Erik Rubín

Andrea Legarreta reacciona a las acusaciones de infidelidad de Erik Rubín con Apio Quijano