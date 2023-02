Ibai Llanos destrozó a Gerard Piqué por su forma de vestir: “7 mil euros de…”

Iban Llanos cada vez gana más popularidad, pues no deja de ganar seguidores con la creación de la King´s League. Este apasionante torneo de fútbol lo crearon junto al ex futbolista del Barcelona Gerard Piqué y les están dando ganancias que ni ellos podían imaginar. De todas formas, cuando a uno no le gusta algo del otro no tienen piedad y se lo largan en la cara.

Gerard Piqué es una de las personalidades más mencionadas y también más polémicas dentro del mundo del entretenimiento español aunque con alcances internacionales. Su conflicto amoroso con Shakira ha llevado a que su nombre circule por todo el mundo y por esos las críticas pueden llegar de cualquier lado.

Iban Llanos y Piqué. Fuente: Instagram @ibaillanos

Iban Llanos destrozó a Piqué

El streamer Iban Llanos ha dado su opinión por el gran cambio de look que ha realizado el ex de Shakira. Con el inicio de su noviazgo con Clara Chía Martí, Piqué ha asumido una estética en su ropa un tanto más juvenil. Recordemos que entre Clara Chía Martí y Gerard Piqué existen algunos años de distancia ya que el jugador ronda los 40 años y ella solo tiene 23 años.

La polémica empieza porque Gerard Piqué quiso hacerle una broma a su amigo porque llevaba puesta una chaqueta con unas solapas de cordery blanco. El futbolista bromeó sobre la chaqueta preguntando al streamer si para fabricarla habían matado a algunas ovejas y el respondió duramente a su amigo involucrando de manera tácita a Clara Chía Martí.

La respuesta de Ibai Llanos que dejó sin palabras al ex de Shakira: “No, no, esto no es de ninguna oveja Gerard. Yo no me meto con lo que te has comprado. Te has dejado ahí 7 mil euros para hacerte el modernito con 40 años”. Al verse cuestionado por sus gastos Gerard Piqué alegó que muchas de las prendas se las regalan intentando frenar las declaraciones.

