Conoce las nuevas y duras reglas que exige Miss Universo para la sucesora de R'Bonney Gabriel en la corona

R’Bonney Nola se convirtió en las últimas semanas en la nueva ganadora de Miss Universo y es que la modelo estadounidense fue elegida entre las finalistas y ganándole a la venezolana Amanda Dudamel. Sin embargo, ha despertado enojo y polémica alguna de sus acciones que han llevado a los organizadores del certamen a llamarle la atención. La dueña de Miss Universo decidió en las últimas horas imponer una serie de reglas que tendrán que cumplir las próximas aspirantes a la corona.

Pese a que las críticas sobre R’Bonney continúan, la ex Miss Estados Unidos continúa cumpliendo con sus exigencias correspondientes y demostrando porqué fue elegida como una de las mujeres más hermosas del mundo. La modelo estadounidense de 28 años fue criticada por no dedicarse por completo al reinado, debido a que habían asegurado que por ser diseñadora de indumentaria, no podía cumplir con las exigencias correspondientes. Pero, al parecer no le afectan y se encarga de demostrar su increíble figura a través de sus redes sociales.

Debido a la coronación de R’Bonney como Miss Universo, varios países amenazaron con abandonar la competencia debido a que no estaban de acuerdo a la elección de la estadounidense como soberana. Entre esos países se encontraban Ghana, Vietnam, Belice e Indonesia. Además de esto, la actual soberana tuvo que eliminar algunas fotos de su Instagram por no cumplir con el protocolo.

Las nuevas reglas para las sucesoras de R'Bonney

En las últimas horas, Anne Jakrajutatip, dueña de Miss Universo anunció que las nuevas candidatas a este certamen, deberán cumplir una serie de requisitos que deberán cumplir. Desde las autoridades del concurso de belleza, se lo comunicaron a través de correos electrónicos a los respectivos países que tengan aspiraciones de competir.

De acuerdo al medio de comunicación Missology, las nuevas representantes de los países para Miss Universo no deben estar relacionadas a cualquier otro concurso de belleza. Fue una de las exigentes reglas impuestas por Anne Jakrajutatip. La dueña de Miss Universo aseguró: “Un concurso nacional en nombre de los derechos de autor de la marca, solo elegirá a la ganadora para competir solo en este concurso”.

