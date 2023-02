VIDEO | Residente festeja su cumpleaños 45 al estilo Peaky Blinders

El cantante Residente se encuentra de manteles largos debido a que este 23 de febrero conmemora su cumpleaños número 45 y como cualquier otra persona lo festejó a lado de familiares y amistades cercanas. A través de sus redes sociales anunció la felicidad que le da haber llegado a la edad a la que ahora se encuentra, además de realizar una serie de actividades, que a razón de muchos podrían ser insignificantes, que para él fueron muy relevantes.

"Hoy es mi cumple y el nivel de alcohol en mi sangre lo sabe.. in in the upper room.. Lo mejor que me pasó hoy fue jugar Fortnite con Milo, despertar al lao de Kasia, bailar al lao de Robert de Niro, hablar con mi mamá, decirle a Darren Aronofsky que me que gustó The Whale, estar con Gabriel siempre, darle un beso a JR, brindar mi negroni con Woody Harrelson, ver a José Parla de DJ, hablar en español con Jean Reno, bajar la borrachera comiendo cereal y escribir sin rimar. Este año saco todo el fuego desde mi nido de agua", escribió desde su cuenta de Instagram.

La alegría de René Pérez Joglar, nombre real del artista, se vio plasmada a través de un video que compartió, donde se hizo acompañar por un amigo que le puso, desde su teléfono celular, la canción "The upper room" de Mahalia Jackson, para después darle un certero puñetazo a la cámara. Cabe destacar que Residente se vistió a la perfección como los protagonistas de la serie Peaky Blinders, razón por la cual demostró su fiereza.

¿Cómo festejó Residente su cumpleaños?

A través de varios videos compartidos en sus historias de Instagram, Residente dejó ver la felicidad que sintió festejar su cumpleaños 45. Con una temática del viejo Londres, el rapero disfrutó de la música al igual que sus invitados. La atmósfera destacó por ser poco iluminada, pero no impidió que todos disfrutaran del momento ameno.

René Pérez Joglar nació el 23 de febrero de 1978 en San Juan, Puerto Rico. Desde pequeño supo que lo suyo era la música y con el paso del tiempo alcanzó sus objetivos. Se le conoce por haber fundado Calle 13 del que fue vocalista; ganó más de 30 Premios Grammy Latinos por la potencia de su voz. Sin embargo fue en el 2015 cuando decidió lanzarse como solista. Además de rapero, es compositor, productor y activista.

Residente en la portada de Rolling Stone de abril del 2022 (Foto: @gregswalesart)

