Pati Chapoy: así fue su íntima relación con el polémico conductor, Raúl Velasco

Sin lugar a dudas Raúl Velasco y Pati Chapoy son dos de las personalidades más polémicas de toda la historia de la televisión mexicana, sin embargo, muy pocos recuerdan que tuvieron una íntima relación, la cual, no fue amorosa, sino laboral y dicho vinculo fue clave para que los programas de espectáculos se establecieran tal como los conocemos en la actualidad, por lo que en esta ocasión te diremos todo acerca sobre la amistad entre estas controversiales celebridades.

Como bien se sabe, Raúl Velasco fue conocido como el máximo villano de la televisión debido a al alto nivel de exigencia que tenía con sus invitados, sin embargo, no siempre se expresaba de la mejor manera y terminaba siendo grosero y hasta humillante, no obstante, esta no era la única faceta del polémico titular de “Siempre en Domingo” pues también contribuyó a la formación de grandes figuras tal como lo fue con distintos comediantes, cantantes y conductores, incluyendo a Pati Chapoy a quien apoyó desde los inicios de su carrera como periodista de la farándula.

Pati Chapoy comenzó a colaborar con Raúl Velasco desde la década de 1970. Foto: Especial

En los inicios de su brillante trayectoria, Pati Chapoy colaboraba con distintas revistas de espectáculos y en alguna ocasión le asignaron una entrevista con Raúl Velasco, quien detectó que la periodista tenía un gran talento y fue así como la invitó a colaborar en el programa “México, magia y encuentro”, donde la ahora titular de “Ventaneando” dio sus primeros pasos como conductora y desde entonces quedó definido el rumbo de su carrera.

Luego de algunos años trabajando codo a codo, Pati Chapoy se convirtió en una de las colaboradoras más cercanas de Raúl Velasco, quien se encargó de abrirle un espacio en “Siempre en Domingo” a la periodista para que pudiera presentar entrevistas especiales con distintas celebridades de la farándula, además, la incluyó en sus otros proyectos como en su programa de radio y en la organización del Festival OTI, por lo que ambos se posicionaron como dos de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento.

Raúl Velasco fue una persona clave para el éxito de Pati Chapoy. Foto: Especial

A finales de la década de 1980, Pati Chapoy consiguió tener su propio programa de entrevistas en Televisa y fue ahí donde sentó las bases para que los programas de espectáculos se constituyeran tal y como ahora los conocemos, no obstante, esto no lo hubiera logrado sin la ayuda de Raúl Velasco.

En más de una ocasión, Pati Chapoy ha asegurado que Raúl Velasco más que su jefe era su amigo y hasta ha revelado distintas anécdotas que vivió junto al titular de “Siempre en Domingo”, no obstante, lo que nunca ha contado es por qué ocurrió la ruptura entre ambos, la cual, fue a mediados de la década de 1990, época en la que la periodista llegó a TV Azteca para lanzar “Ventaneando”, programa que ha logrado permanecer al aire de manera ininterrumpida desde 1996.

