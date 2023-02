FOTOS: Camila Sodi voló la tendencia de los elegantes escotes profundos

Las postales de la bella actriz Camila Sodi son de las más comentadas en la red social Instagram. A sus 36 años, la sobrina de Thalía, ha conquistado la plataforma de Facebook con su bello rostro natural y luciendo atuendos que la convierten en una reina del glamour, como en esta ocasión que subió una fotografía enfundada en un vestido negro de encaje con un enorme escote.

Gracias al diseño del vestido se puede observar la naturalidad y cuidados que lleva día a día Camila Sodi para poseer una piel tersa y humectada. Las fotos que compartió en Instagram estuvieron a cargo de la fina lente del fotógrafo Esteban Calderón. Esteban es famoso por dar cursos en línea para la plataforma Domestika y por ser el creador de piezas para las actrices y modelos más tope de México y otras naciones, como Ale Guilmant o Gala Montes.

Camila es una joya. Foto: @camilasodi_

Camila sabe dar cátedra de estilo y belleza

La foto de Camila Sodi rápidamente tuvo miles de comentarios, muchos de ellos por parte de sus colegas más cercanos, como Ana Claudia Talancón, quien le dejó ocho emojis con ojos de corazón. El mismo Esteban Calderón le escribió: “Te amo” y acompañó las bellas palabras con un corazón y una flamita hot. La actriz, el fotógrafo y sus 2.6 millones de seguidores en Instagram lograron una fórmula mágica para la red.

Para sumar al momento mágico, Camila Sodi escribió la leyenda: “I’m not young enough to know everything” (“No soy lo suficientemente joven para saberlo todo”). Palabras que demuestran que a sus 36 años sigue aprendiendo de su profesión y de la gente talentosa que la rodea.

Camila adora las selfies. Foto: @camilasodi_

Hace unos días, Camila Sodi provocó las sensaciones más indecentes y apasionantes al pasar un rato en la playa y el mar y lucir un revelador traje de baño de una pieza en un color rojo intenso. Ese día, la bella actriz se dio el lujo de mezclar un vino congelado como trago y unas manitas de cangrejo para la comida y ya por la tarde remató con algo más sencillo como unas piñas coladas y unas micheladas con chamoy y barritas de tamarindo picosito, todo esto a lado del mar en una playa del estado de Yucatán y acompañada de su familia.

Camila adora la sandia. Foto: Instagram @camilasodi_

Camila en rojo es una joya. Foto: Instagram @camilasodi_

A Camila le gustan los días soleados. Foto: Instagram @camilasodi_

