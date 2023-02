Danilo Carrera fue atropellado por taxista y tuvo grave lesión: este su estado de salud

Danilo Carrera preocupó a sus millones de fanáticos debido a que hace unos días fue atropellado por un taxista, lo que le provocó una grave lesión en la pierna. A pesar de su condición el artista pudo trabajar en su próximo proyecto "El amor invencible", y después ofreció algunos detalles sobre su estado de salud, pues dijo que "de milagro" está bien. Desde que se dio a conocer su accidente, el actor ecuatoriano ha recibido muchos mensajes de cariño por parte de fans y amigos del medio.

El pasado 21 de febrero, la celebridad fue arrollada por un taxista en la Ciudad de México, así lo confirmó en sus redes sociales en donde colocó "Hoy me atropelló un coche…. Deberían ver cómo quedó… el coche. Workout time”. Aunque en un principio se pensó que se trataba de una broma, al día siguiente apareció en los foros de Televisa utilizando muletas y con un pie inmovilizado, confirmando ante las cámaras de Hoy que había sufrido un accidente.

¿Cuál es el estado de salud de Danilo Carrera tras ser atropellado?

A pesar de que en un principio minimizó la situación, pues destacó que sólo fue un simple accidente, el actor, de 34 años, después reflexionó y durante un encuentro con la prensa de la presentación de la telenovela "Eternamente Amándonos", dio a conocer cómo sucedió este percance y cómo se encuentra actualmente, pues admitió que sí tuvo lesiones en la pierna que después se tuvo que atender debido a que fueron graves.

"Un taxista pasó y no paró en el alto y me pegó. Si no fuera porque yo hago mis stunts (acrobacias) en las novelas, cuando me atropellan, no la estaría contando", relató el protagonista de "Vencer el miedo" a los reporteros, resaltando que fue gracias a sus destrezas que pudo esquivar el automóvil. "Fue gracias a la carrera (que se salvó), a las habilidades que te da la actuación. Pude saltar, esquivé el golpe, me pegué contra el parabrisas, el cual se rompió... se los estoy contando de milagro", dijo.

Carrera destacó que tuvo lesiones piernas, brazos y la espalda, además de que tuvo una cortadura. "Hubo un corte profundo y me tuvieron que coser músculo y piel, pero estoy agradecido de estar bien", destacó Danilo, agregando que la policía lo auxilió y también el taxista que provocó el accidente, se portó muy bien con él y estuvo atento de todo lo que le ocurrió, por lo que hasta el momento no ha pensado en poner una demanda en contra del conductor.

IG @danilocarrerah

En tanto, el actor indicó que después de terminar las grabaciones de "El amor invencible", telenovela que protagoniza con Angelique Boyer, dejará la actuación de forma temporal debido a que su mamá tiene cáncer y quiere cuidarla. Aunque destacó que está estable, señaló desea estar en este momento apoyando a su familia. “Es una mujer superfuerte y va a salir adelante, y yo voy a estar ahí para acompañarla, es la prioridad en mi vida”, concluyó.