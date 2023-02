VIDEO | Marlene Favela ya no quiere más hijos y hará esto para impedirlo

En este 2023, Marlene Favela está viviendo un momento dulce, tanto en lo profesional como en lo personal. Con un protagónico de telenovela y feliz en su faceta de madre de la pequeña Bella, ambas cosas conforman una realidad llena de dicha para la bella actriz de 45 años que siempre luce impecable, misma que admite le es más que suficiente para llenar sus días.

Por tales razones, Marlene admite que no se ve, por el momento, combinando estas situaciones con el buscar alguna pareja. Eso sí, no cierra la puerta al amor y admite que ya se ha tardado en volver a una relación de pareja, algo que debe tener ciertas reglas que beneficien totalmente a su hija.

Para rematar esta reflexión y no menos importante, Favela precisó que el hombre que llegue a su vida deberá entender que ella ya no quiere ser madre, por lo que ha tomado una decisión importante para impedir otro embarazo.

Marlene Favela ya no quiere más hijos

Nacida en 2019, Bella Seely Favela es la luz de los ojos de Marlene. La pequeña llena los días de la actriz y le hace ver la vida de una manera única. Por lo tanto, admite que con ella se siente plena y no necesita tener más hijos. Eso sí, en una reciente reunión con medios de comunicación, precisó que si hubiese comenzado más joven a ser madre, quizá si hubiera tenido más hijos, pero ahora ya no tiene esa idea ni la energía o edad.

Además, precisó que para lograr este cometido asistirá al médico que le indique qué operación requiere para ya no ser madre, puesto que sabe, a su edad, ya debe cuidarse de tener quistes o algo así en su matriz.

Así debe ser su hombre ideal

Ante la decisión de no ser madre de nuevo, Marlene admitió que su hija Bella es afortunada por tenerla a ella y no es del todo una hija única, puesto que su papá ya tiene hijos de una relación previa y, por ende, son sus medios hermanos, con lo cual no crecerá sola en ese sentido.

Sumado a esto, la actriz indicó que si un hombre llega a su vida para enamorarla y amarla, debe ser uno trabajador, con buenos valores emocionales, que esté dispuesto a llevar una relación sólida con ella y, principalmente, que ame a su hija Bella.

