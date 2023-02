VIDEO | Ana Bárbara defiende a Alejandro Fernández por cantar en mal estado: "A veces se vale un tequilita"

Ana Bárbara, como una figura con amplia experiencia en el mundo de la música, es una voz autorizada para opinar sobre la labor de otros compañeros del medio artístico. A esto se suma su relación personal y laboral que sostuvo con don Vicente Fernández, así como la confianza y admiración con su familia.

Por estas razones es que fue cuestionada recientemente en torno a qué opinaba sobre lo sucedido con Alejandro Fernández, quien hace poco tiempo dio una presentación en estado inconveniente, suponiéndose que estaba bajo los efectos del alcohol. Ante esto, la intérprete grupera precisó que ella comprende y respeta los actos de su compañero de profesión, a quien incluso lanzó un peculiar mensaje.

Lo anterior, se suma al reciente lanzamiento de un tema a dueto con Vicente Fernández, así como la idea de Ana Bárbara que le hagan una bioserie cuando muera.

En un reciente encuentro con medios de comunicación, Ana Bárbara no dudó en tomar la pregunta sobre El Potrillo y, relajada como se le conoce, responder con destreza para apoyar al cantante. Sin admitir que su acción fuese algo positivo, sí logró que se sintiera su arropo hacia Alejandro, a quien comprendió en su acción.

Segundos después y con un tono ligeramente más serio, Ana Bárbara complementó su punto de vista.

"No tengo comentario al respecto. A él lo amo, me encanta y respeto tanto su carrera, sus sentimientos y sensibilidad que si un día quiso brindar con charanda de Morelia o con Tequila, qué importa, pues se lo aplaudo porque fue su sentimiento, no es para nada algo que considero una falta de respeto, en mí opinión", remató.