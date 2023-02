Marlene Favela, a sus 45 años, presume su belleza en ajustado vestido de pronunciado escote

Marlene Favela causó furor entre sus millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que se ha caracterizado por mostrar los atuendos más chic, como el ajustado vestido floral de pronunciado escote con el que paralizó la red y presumió su belleza, confirmándose como una de las mujeres más fashionistas del medio del espectáculo, y con el que también dio cátedra de estilo para las mujeres maduras que como ella están entre los 40 y 50 años.

La guapa protagonista de telenovelas, de 45 años, se ha convertido en un ícono de moda para las mujeres que como ella pasan de los 40 pero desean mostrarse siempre en tendencia, como lo demuestra con los outfits que deja ver en redes, con los que ha ganado miles de "likes" al presumir los looks ideales para cada temporada, luciendo desde coquetos y arriesgados bikinis hasta elegantes vestidos de noche.

Marlene Favela conquista en vestido entallado

Fue a través de su cuenta oficial de la plataforma de Meta, en la que suma 5.8 millones de seguidores, donde Marlene compartió una serie de instantáneas en las que se le puede ver posando con estilo previos al estreno de su más reciente proyecto en televisión, el melodrama "El amor invencible", del productor Juan Osorio, imágenes con las que causó furor al lucir su belleza al máximo.

Marlene conquista las redes en coqueto vestido floral. Foto: IG @marlenefavela

"Empoderar a la mujer a través de su belleza, es otra de mis pasiones DISPONIBLE AHORA en @marlenefavelafashion" y "No sabía cual escoger me gustaron todas #columbavillareal hoy 9:30 @elamorinvencible", fueron las frase con las que Favela acompañó dos publicaciones en la plataforma de Meta, red social donde se ha convertido en una de las favoritas por sus looks, lo que se confirma con los cientos de comentarios halagadores que recibe.

En una de las imágenes se puede observar a la guapa estrella de las telenovelas mostrando su look de cuerpo entero, y posando de frente a la cámara en el ajustado vestido de pronunciado escote, prenda que destaca por su estilo strapless, corte que se ciñe a la perfección a la silueta de Marlene, quien a sus más de 40 presume una silueta esbelta y curvilínea que es admirada por sus millones de fieles seguidores.

Con casi 70 mil "me gusta" que suman sus dos posteos, Favela volvió a coronarse como una fashionista y sobre todo dejó ver su belleza, destacando su atuendo por ser perfecto para deslumbrar en esta temporada que las temperaturas comienzan a subir, pieza de estilo floral en color naranja que también llama la atención por su plisado, y que la actriz combinó con unas zapatillas en tono nude decoradas con estoperoles.

Enamora en coquetos atuendos que destacan su belleza. Foto: IG @marlenefavela

Hace unos meses, la famosa actriz originaria del estado de Durango, se mostró en otra faceta de su carrera al ser concursante del programa "Top Chef VIP", del que lamentablemente no salió victoriosa, y hoy vuelve a las telenovelas en la producción de Juan Osorio donde compartirá pantalla con la bella actriz Angelique Boyer, y los actores Daniel Elbittar, Danilo Carrera y Guillermo García Cantú.

La bella actriz incursionó en la actuación desde finales de los años 90, con melodramas como "Por tu amor", "Infierno en el paraíso", "Mujeres engañadas", y "La intrusa", sin embargo ganó mucha popularidad al interpretar a Rosaura Ríos Olivares en la telenovela "Gata salvaje", en el año 2002; hoy, a 20 años, ya está consolidada como estrella de las telenovelas y referente de estilo.

La guapa actriz impone con su estilo. Foto: IG @marlenefavela

