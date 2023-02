Jimin de BTS debuta como solista en marzo con "FACE", así se ve

El ARMY despertó con una buena noticia, pues este martes se anunció el debut oficial de Jimin como solista. El miembro de BTS lanzará en el mes de marzo su álbum "FACE", por lo que los integrantes del fandom se encuentran apoyando al cantante de k-pop utilizando diferentes hashtags en redes sociales como Twitter, en donde ya se convirtió en tendencia y está dominado los temas, pues se están organizando para darle promoción.

Después de que se filtrara que el integrante de Bangtan haría próximamente su debut como solista, la mañana de este 21 de febrero, la agencia BIG HIT confirmó por medio de un comunicado y de sus redes sociales que Park Jimin, nombre real del artista, sería el cuarto miembro de la banda de k-pop en lanzar su disco de forma individual, pues hay que recordar que la agrupación hizo una pausa en sus actividades para que los idols le dieran prioridad a sus carreras.

Jimin es el cuarto integrante de BTS en debutar como solista Foto: Especial

Minutos después del anuncio, en las redes sociales de BTS se revelaron las primeras imágenes del disco del cantante y bailarín, 27 años, el cual llevará el nombre de "FACE". Como era de esperarse, el video ya se convirtió en tendencia en diferentes plataformas, sobre todo en Twitter, en la que palabras como "PJM1 IS COMING", "JIMIN IS COMING" y "FACE IS COMING" están ubicadas en las principales lugares del sitio de internet, ya que los miembros del ARMY se encuentran eufóricos y emocionados.

Así se ve "FACE", el álbum debut de Jimin

De cuerdo a lo que dio a conocer la agencia de BTS, "FACE" se trata de un álbum en el que Jimin se enfrenta a sí mismo mientras se prepara para su próximo paso como solista, siendo el cuarto miembro que hace esto, pues el primero fue J-Hope con "Jack in the Box", seguido de Jin con su canción de despedida antes de entrar al ejército “The Astronaut” y posteriormente RM con "Indigo".

El disco saldrá oficialmente el 24 de marzo a la 01:00 pm (hora de Corea del Sur), mientras que su preorden empieza este 22 de febrero en las tiendas oficiales. Además, se informó que él preparó varias actividades de promoción para su primer álbum en solitario, por lo que piden a los fanáticos estar al pendiente del calendario y apoyen a idol con este debut, que ha empezado a causar mucha expectativa entre los admiradores de BTS, ya que es uno de los mejores cantantes y bailarines de la industria.

"El miembro de BTS Jimin lanzará su primer álbum en solitario “FACE”. (El disco) tiene que ver con Jimin enfrentándose a sí mismo mientras se prepara para su próximo paso como solista. Jimin verá a los fanáticos a través de varias actividades, incluido el lanzamiento de "FACE", por lo que le pedimos su continuo interés y apoyo para la primera actividad oficial en solitario", destacó el breve comunicado que colocaron en la plataforma de Weverse.

