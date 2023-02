Angélica Rivera y "El Güero" Castro desatan rumores de reconciliación, esta es su historia de amor

Fue en diciembre de 2018 cuando Enrique Peña Nieto quien fuera Presidente de México (2012-2018) y Angélica Rivera anunciaron formalmente que se encontraban separados, desde entonces el ex mandatario mexicano se le ha relacionado sentimentalmente con la modelo Tania Ruiz, sin embargo, hace unas semanas, ésta anunció haber terminado este romance.

Por su parte, quien fuera la Primera Dama de México de 2012 a 2018, ha estado dedicada a su familia y no se le ha relacionado con nadie, sin embargo, en los últimos días se fue de vacaciones con sus tres hijas y con José Alberto “El Güero” Castro quien es su ex esposo, por lo que los rumores de una posible reconciliación no se hicieron esperar.

Hasta el momento ninguno de los implicados ha dado declaraciones sobre si se podría dar una segunda oportunidad en su relación o sí solamente se llevan bien y por sus hijas salen todos juntos.

Foto: IG @sofia_96castro

Debido a lo anterior a continuación te haremos un recuento de cómo fue la historia de amor de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro, la cual fue una de las parejas más populares en la década de los 90’s.

Así se enamoraron

Era el año de 1988 cuando Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro se conocieron, en un famoso centro nocturno en Acapulco, ahí el productor revela que vio a la actriz quien estaba acompañada de Christian Castro, quien es su sobrino.

Años después Angélica y “El Güero” Castro se reencontraron, esta vez en la producción de la telenovela “Valentina”, fue ahí en donde se flecharon realmente e iniciaron su romance.

Su relación era una de las más estables, de ser novios pasaron a vivir en unión libre durante una década, en ese tiempo dieron la bienvenida a su primera hija Sofía quien nació en 1996.

Tres años más tarde, y más enamorados que nunca llegó Fernanda en el año de 1999; pese a que Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro estaban muy bien en la llamada “unión libre”, la pareja decidió que era una buena idea contraer matrimonio.

Fue en el año 2004 cuando Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro llegaron al altar, la boda se celebró de manera íntima con familiares y amigos cercanos de la pareja, sin embargo, nunca fue el sueño del productor pero lo hizo por cumplir el deseo de la madre de sus hijas de casarse.

Foto: Revista Quien

"La realidad es que era una ilusión de ella, yo nunca he creído en el matrimonio, era más fuerte el compromiso de palabra de 'quiero estar contigo y puedo estar contigo toda la vida'". dijo “El Güero” Castro a El Burro Van Rankin

Tan solo un año después, en 2005 nuevamente Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro anunciaron que estaban esperando a su tercera hija, a quien decidieron nombrar Regina.

Pese a que todo parecía amor y felicidad, en 2007 la actriz estaba en la punta de la cima con el protagónico de la telenovela “Destilando Amor” en donde se ganó su popular sobrenombre “La Gaviota”, sin embargo, las cosas en su vida personal no estaban del todo bien pues comenzaron los rumores de separación en la pareja, la relación aseguran ya estaba muy fracturada, pero no fue hasta a inicios del año 2008 que anunciaron su divorcio.

Este mismo año, la actriz quien estaba en la cima de popularidad tras su participación en la antes mencionada telenovela, Angélica Rivera se convirtió en la imagen del Estado de México, es ahí donde conoció a Enrique Peña Nieto quien era entonces Gobernador de aquel Estado.

A los pocos meses de conocerse se rumoreó que la actriz y el Gobernador del Estado de México podrían estar teniendo un romance, pero no fue hasta noviembre de 2008 cuando lo confirmaron.

