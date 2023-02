TWICE anuncia comeback con "Ready to be", serán la primera girlband en recibir un premio Billboard

TWICE tendrá su primer comeback en 2023, la girl band acaba de lanzar "MOONLIGHT SUNRISE", una canción completamente en inglés para promocionar en Estados Unidos. Las idols lograron entrar al lugar 89 del chart Billboard 100, además se rumorea que visitarán México por segunda vez este año.

El grupo ha ido creciendo en popularidad y es uno de los más populares a nivel nacional, incluso se han convertido en Million Sellers con sus álbumes. En Japón también lideran como grupo de chicas y son uno de los favoritos en el ejército coreano, pues sus canciones animan a idols y soldados que realizan el servicio militar.

Recientemente, se informó que TWICE serán galardonadas como el primer grupo K-Pop en recibir el premio "The breakthrough award" por parte de Billboard. Esto durante la ceremionia de Women in Music que se realizará pronto, siendo uno de sus logros internacionales.

Te puede interesar: VIDEO | Jimin de BTS sorprende al ARMY bailando cumbia por primera vez en México

TWICE lanzará un nuevo álbum en 2023

A través de sus redes sociales, TWICE anuncio su comeback de este año, la girl band volverá con un nuevo mini álbum, el doceavo de su carrera. Aún no se conocen los detalles de las versiones, número de cnciones y el concepto que tendrá el disco nuevo.

TWICE lanzará "Ready to be" el próximo 10 de marzo a las 11 de la noche, el grupo compartió un primer teaser en sus redes sociales y emocionaron a sus fans, pues el primer corte fue "MOONLIGHT SUNRISE", un sencillo de pre-lanzamiento para ir calentando motores.

También hay rumores de que podrían volver a México en 2023, las chicas ya vinieron a México con un concierto en el Palacio de los Deportes, por lo que se espera que lleguen con su nueva gira mundial en los próximos meses.