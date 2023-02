Respira muy profundo antes de ver cómo luce hoy Treat Clark, Lucius en el Gladiador

Spencer Treat Clark es un actor de cine y televisión estadounidense que comenzó su carrera desde muy pequeño participando de importantes películas que fueron un éxito en taquilla. Su papel más recordado fue interpretando a ‘Lucius’ en ‘Gladiador’, donde el gran protagonista fue Russell Crowe. A diferencia de otros actores jóvenes que no volvieron a tener otras apariciones en Hollywood, el hoy de 35 años, continúa activo y ha participado no sólo de otros films sino de también de series. Así se encuentra actualmente.

El actor nacido en la ciudad de Nueva York, saltó a la fama por haber protagonizado una de las películas más importantes de inicios de la década del 2000 como lo fue ‘Gladiador’ donde allí interpretó al pequeño ‘Lucius’. En aquel entonces, Treat Clark era menor de edad y le tocó compartir elenco con actores de la talla como Russell Crowe quien fue el protagonista principal y Joaquin Phoenix quien encarnaba a ‘Comodo’.

Al momento del rodaje de ‘Gladiador’, el actor tenía 12 años de edad y cautivó a quien fue el director, Ridley Scott. Además, por su participación en dicha película, Treat Clark recibió una nominación como mejor actor joven de reparto en los Young Artist Award. Luego de esta participación, participó del film ‘El protegido’ junto a Bruce Willis.

Así luce Lucius, el actor de Gladiador

Luego, Treat Clark dejó de tener apariciones en el cine hasta que tuvo su protagonismo en ‘Río Místico’. Actualmente, el actor tiene 35 años y a diferencia de otros actores jóvenes, continuó con su carrera dentro del mundo del cine. Se lo pudo ver también en los films ‘The Last House on the Left’, ‘ Much Ado About Nothing’, entre otros.

En el año 2019, el protagonista de ‘Gladiador’ volvió a la pantalla grande para el film ‘Glass’, que significó la secuela de la esperada película ‘El Protegido’. Además, Spencer Treat Clark ha aparecido en series de televisión como ‘La Ley y el Orden: Víctimas Especiales’, ‘The Good Wife’, entre otras. Además, es considerado un galán en el mundo del espectáculo.

