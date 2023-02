¿Qué estaba haciendo Shakira cuando Piqué nació un día como hoy?

Dentro del gremio del espectáculo hay diversas mujeres que se han consolidado como un ícono y una de ellas es sin duda Shakira, artista que sigue dando de qué hablar por su nueva canción con Bizarrap, en la que se lanza contra su expareja, Gerard Piqué, y su nueva pareja, Clara Chía, pues con ésta confirmaría que existió una infidelidad.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú”, se escucha en la canción que la cantante colombiana lanzó junto al productor argentino BZRP el pasado 11 de enero y desde entonces la originaria de Barranquilla ha dejado más que en claro que en su vida Piqué es un capítulo que ya se cerró.

¿Qué hacia Shakira cuando Piqué nació?

Curiosamente este 2 de febrero es cumpleaños de la artista colombiana, pero no sólo ella es la festejada en esta especial fecha, sino que también su ex pareja se encuentra de celebración. Mientras ella cumple 47 años, el ex jugador del Barcelona llega a los 37, por lo que sin duda este día ambas celebridades serán el centro de atención del gremio del espectáculo, si es que aún la atención entorno a ellos puede crecer.

Es dentro de este contexto de júbilo por el cumpleaños de la artista de icónicos temas como “Las de la intuición”, “Día de enero”, “Loba”, “Rabiosa”, “Moscas en la casa” y “Pies descalzos” que ahora los fans se han preguntado ¿qué estaba haciendo Shakira cuando Piqué nació?.

Como sabemos, todo lo que llega a la cima comenzó en algún sitio, y el de la talentosa cantante, compositora y altruista, comenzó mucho antes de lo que suponemos, cuando apenas era una niña y soñaba con ser una artista reconocida y poder conquistar a cientos de miles arriba de un escenario.

Cuando Piqué estaba naciendo Shakira incursionaba en la música y como en este video lo narra comenzó a aparecer en televisión desde los 10 años, pues desde poco antes probaba la potencia de su voz de manera familiar y en sus círculos de la infancia, tal es el caso de la escuela, donde Mebarak mostraba su don natural, esto sin importar que (como ella misma ha confesado) sus compañeros de la escuela le decían que cantaba como cabra.

