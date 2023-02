Piqué envía inesperado mensaje en pleno cumpleaños de Shakira

Este jueves 2 de febrero, Shakira y Gerard Piqué se encuentran de manteles largos debido a que ambos celebran sus respectivos cumpleaños y aunque ya no son pareja, ninguno de los dos puede dejar de ser vinculado con el otro y así lo comprobó el exdefensor del Barcelona pues hace unas cuantas horas publicó un mensaje alusivo a su natalicio con el cual, desató todo tipo de reacciones en las que la cantante colombiana salió a colación, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Fue a través de su perfil oficial de Twitter donde Gerard Piqué publicó un breve mensaje de cumpleaños, en el cual únicamente escribió “36” pues esa es la edad a la que llegó y dicha publicación sirvió como pretexto para que otras celebridades de la farándula y del futbol lo felicitaran, sin embargo, además de buenos deseos, el también empresario recibió críticas, insultos y todo tipo de comentarios negativos donde sus detractores le recordaron a Shakira y hasta su nueva novia, Clara Chía Martí, salió raspada.

“El ex de Shakira está de cumple igual que ella. Sera karma para toda la vida para el ex. Feliz cumpleaños, ¡ups! Lo siento, se me olvida que perdiste a esta hermosa familia”, “Te- Fe-Li-Ci-To, qué buena edad” y “Esa es la diferencia de edad de las que te gustan ¿no?” fueron algunos de los comentarios negativos que se pueden leer en la publicación de Gerard Piqué, quien, hasta ahora, no ha respondido a ninguno de los comentarios que se hicieron en torno a su post.

Por su parte, Shakira no ha realizado ninguna publicación por su cumpleaños y mucho menos por el del padre de sus hijos, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando haga alguna publicación para enviar un mensaje de agradecimiento por todas las felicitaciones que le han hecho llegar los millones de fans que tiene alrededor de todo el mundo.

De momento, se desconoce cómo es que serán las celebraciones de cumpleaños de Shakira y Piqué, sin embargo, en el caso del presidente de la “Kings League” se ha especulado que podría posponer la celebración pues se sabe que su nueva pareja, Clara Chía Martí, no se encuentra en las mejores condiciones de salud, incluso, se pudo saber que estuvo internada en una clínica privada de Barcelona y en distintos medios españoles trascendió que la joven de 23 años habría sufrido un colapso nervioso tras toda la exposición mediática a la que ha sido expuesta en los últimos meses.

Cabe mencionar que, derivado de estos problemas de salud de Clara Chía, Piqué se habría animado a publicar su primera fotografía juntos en Instagram pues es así como intentó mostrarle su apoyo y su respaldo ante esta desafortunada situación en la que figura como “la mala del cuento”.

