La intro de "Rebelde" era la canción que más odiaba interpretar este integrante de RBD

A raíz de que se diera a conocer que RBD haría una gira final tras 15 años de su último concierto, las redes enloquecieron y los fans de la agrupación mexicana comenzaron a expresar su deseo de adquirir boletos para el sonado reencuentro, mismo que tendrá lugar a finales de este año. Y ya que esto hizo que los reflectores nuevamente se posaran sobre los integrantes de la banda, no es de extrañarse que salieran a la luz curiosos secretos de ellos.

De hecho, a sabiendas de esto, Yordi Rosado decidió entrevistar a varios de los cantantes, entre ellos Christopher Uckermann, quien confesó que la canción que más le gustaba entonar de RBD era "Sálvame", tema musical que incluso interpretaba cuando en algún evento le pedían el cover de una melodía.

En contraste, el tema musical que menos le gustaba a Christopher Uckermann era "Rebelde", canción que de hecho servía de intro para la telenovela homónima, misma que dio origen a la banda integrada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez y el propio Christopher Uckermann.

Recientemente, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez asistieron a los TikTok Awards | Twitter: @YoZhoy

Así, al ser cuestionado sobre cuál era la canción que más odiaba interpretar, el integrante de RBD aseguró que "Rebelde" era una melodía que hasta cierto punto ya lo tenía harto, pues era la canción que se escuchaba todos los días al inicio de la novela dirigida por Pedro Damian.

"Era lo que escuchabas todos los días cuando era el intro de (la telenovela). Normalmente los temas más comerciales no son siempre los que a uno le gustan o a los seguidores muy hardcore", expuso Christopher Uckermann.

Por otro lado, el integrante de RBD también aseguró que por alguna razón la versión mexicana de "Rebelde Way" tuvo más éxito que la agrupación argentina, misma que también organizó eventos masivos y estuvo presente en países como Egipto, aunque a diferencia de RBD, ellos no tuvieron un reencuentro y no marcaron a una generación al grado que la agrupación mexicana.

