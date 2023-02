Jungkook de BTS canta el opening del anime "Chainsaw Man" y ahora es uno de los más vendidos en la red

Jeon Jungkook, mejor conocido como el "Golden Maknae", es el miembro más joven de los integrantes de BTS y desde que sus compañeros decidieron tomarse un descanso él ha estado en casa sin hacer nada. De hecho, hace unos días fue captado cantando el opening del anime "Chainsaw Man" causando la emoción de sus fans conocidos como ARMY, pues se trata de una de las animaciones japonesas más populares del momento.

¿Cómo cantó el opening del anime "Chainsaw Man"?

Durante una trasmisión de la plataforma Weverse, Jungkook aprovechó para interactuar con sus fans y se puso a cantar en vivo. Aunque interpretó varias canciones una de las más emocionantes fue el opening del anime "Chainsaw Man", púes muchos de sus fans también siguen este programa.

"5 am, Corea del Sur y Jeon Jungkook dándolo todo cantando el opening de Chainsaw Man. SOY FELIZ POR EL RESTO DE MI VIDA", "Hoy ganamos los otakus. Jungkook cantó la intro de Chainsaw Man" y "NO PUEDO CREER QUE ME HAYA CANTADO EL OPENING DE CHAINSAW MAN MALDITA SEA JUNGKOOK TE AMO TANTO", fueron algunas de las emocionantes reacciones de sus fans en Twitter.

Aumentan las ventas de "Chainsaw Man" en Amazon gracias a Jungkook

Luego de que el maknae de BTS apareció interpretando el intro del anime "Chainsaw Man", las ventas del Blu-ray se dispararon en Amazon. Según detallaron algunos ARMY, la animación pasó de estar en el puesto número 50 al 35, es decir, subió 15 puestos dentro de los productos más vendidos.

De hecho, muchos fans de la agrupación que no han visto el anime han mostrado interés por verlo y adquirirlo. Aunque también hay ARMYS que ya han visto la animación japonesa del mangaka Tatsuki Fujimoto.

"Chainsaw Man" subió al puesto 35. (Créditos: Twitter / @mr_poblano)

