Eduin Caz: desalojan el hotel que tiene el vocalista de Grupo Firme en Tulum

Fue apenas en mayo del 2022 cuando Eduin Caz hizo el anuncio oficial de su nuevo negocio, con una fotografía en su cuenta en Instagram en donde aparece frente a una piscina y de fondo el mar, el cantante de Grupo Firme informó que era el nuevo socio de un exclusivo club de playa llamado “Tatich Tulum”

Pero al parecer los problemas persiguen al cantante ya sea en su vida profesional o laboral, pues según información de la creadora de contenido @chamonic3 el lugar enfrenta algunos inconvenientes a causa de un litigio con la empresa Santa Maria S. de R. L por lo que los desalojaron de las instalaciones.

Según cuenta la comunicadora desde ayer primero de febrero varios elementos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo acudieron a las instalaciones acompañados de escoltas de la policía y algunos servicios de fletes para llevar a cabo el desalojo, esto como parte de las órdenes emitidas por los Juzgados Primero y Segundo Civil de Primera Instancia, con sede en Solidaridad, según palabras escritas por Chamonic3.

Pero Eduin Caz y sus socios no fueron los únicos, también desalojaron otros establecimientos, entre ellos los hoteles Orchid Beach y Xuuxum que se ubican en el kilómetro 6.5 y 8 de la carretera Tulum-Boca Paila, hasta el momento el cantante de “El amor no fue pa’ mi” y “Se fue la pantera” no ha emitido alguna declaración sobre lo ocurrido.

La fotografía con la que anunció el club de playa.

El anuncio de negocio

Eduin Caz tiene circulando su dinero, el cantante ha invertido en varios rubros y el sector de restaurantes no es lo único en donde tiene puesta su fortuna, por eso desde que cerró el negocio invitó a sus millones de seguidores a acudir y darse una vuelta por “Tatich Tulum”, en donde además de funcionar como un club de playa también lo hacía como sede de eventos.

“Estamos listos @tatichtulum #tulum Algo que no les había dado a conocer pero que les va a encantar. Gracias mi socio @chacal_jesus vamos por todo y que siga la fiesta”, escribió el cantante cuando ofertó el establecimiento a su público.

A través del Instagram oficial de “Tatich Tulum” se aprecia que el lugar estaba abierto desde el medio día hasta las 19:00 horas, es perfecto para pasar un rato entre amigos y disfrutar de refrescantes bebidas y platillos internacionales, según se aprecia en las fotografías disponibles en la cuenta que tiene en la actualidad más de 21 mil seguidores y en donde tampoco se ha emitido algún anuncio sobre el desalojo.

