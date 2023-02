Desde la playa, La Bebeshita sube la temperatura con arriesgado micro bikini negro

Daniela Alexis Barceló Trillo, quien es mejor conocida como “La Bebeshita”, acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación con la que dejó boquiabiertos a todos sus fans pues resulta que la exconductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” presumió sus curvas desde la playa vistiendo un diminuto bikini con el que no dejó mucho a la imaginación, por lo que, como era de esperarse, la también cantante y modelo de OnlyFans se llevó decenas de halagos con los que pudo reafirmar su título de sex symbol.

Esta arriesgada publicación de “La Bebeshita” fue realizada a través de las historias de su perfil oficial de Instagram, plataforma en la que es todo un fenómeno debido al candente contenido que publica de manera recurrente, además, en esta ocasión, la querida conductora escribió un texto con el que dejó ver que sigue en busca de su media naranja.

"La Bebeshita" provocó más de un suspiro con esta arriesgada postal. Foto: IG: bebeshitadany

“Tengo ganas de un… ‘buenas noches, mi amor’ y beso en la frente”, fue el texto que escribió “La Bebeshita” para acompañar su arriesgada postal, en la cual, apareció derrochando sensualidad y belleza entre arena y palmeras pues estaba utilizando un arriesgado bañador en color negro, el cual, no dejó mucho a la imaginación por lo que la exparticipante de “Enamorándonos” y “MasterChef Celebrity” pudo presumir sus encantos en todo su esplendor.

Pese a que la picante fotografía de “La Bebeshita” fue difundida a través de las historias de su perfil de Instagram, no pasó mucho tiempo para que la postal se replicara en otras plataformas y en páginas administradas por sus fans, quienes no pudieron resistirse ante la belleza de la también cantante y se volcaron en halagos.

“Estás lindísima”, “Cada día más hermosa”, “Todo un bombón”, “Eres una verdadera diosa”, “Simplemente espectacular” y “¡Qué cuerpazo!” fueron algunos de los halagos que se llevó “La Bebeshita”, quien es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

¿Cuál es el destino de “La Bebeshita” tras salir de VLA?

Fue el pasado mes de diciembre cuando TV Azteca le informó a “La Bebeshita” que ya no formaría parte del elenco de “Venga la Alegría Fin de Semana” y desde entonces la conductora no ha aparecido en ningún otro programa de la televisora del Ajusco, por lo que se ha especulado que su relación terminó de mala manera y debido a ello, la también influencer habría escuchado una oferta de la competencia para participar en el nuevo reality show llamado “El Hotel de los Famosos”, sin embargo, todavía no se confirma su llegada a Televisa.

"La Bebeshita" podría llegar a las filas de Televisa. Foto: IG: bebeshitadany

Cabe mencionar que, mientras se define el futuro laboral de “La Bebeshita”, sigue generando ingresos con su faceta como modelo de OnlyFans, además, se sabe que también está haciendo eventos privados en su faceta como presentadora infantil, además, se espera que también retome su faceta como cantante, por lo que en caso de no concretarse su llegada a Televisa la exparticipante de MasterChef Celebrity tiene muchas opciones para explotar.

