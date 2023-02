¡Cuidado! Este es el peligro de usar uñas largas, Karely Ruiz aprendió a la mala

En estos tiempos, más que nunca, las mujeres (en su mayoría) han puesto de moda el uso de las uñas largas. En este caso recurren a las profesionales (aunque sean las de tianguis) para colocarse de acrílico con una enorme cantidad de diseños. Sin embargo, esto puede acarrear algunos problemas para quienes las traiga así, como Karely Ruiz, quien se llevó una gran lección al no tener cuidado y terminó por romperse una.

Podrá sonar muy escandaloso el tema, pero no tanto como el grito que la originaria de Monterrey, Nuevo León, puso cuando se le quebró en alguna acción a la que no presto atención. Fue através de sus historias de Instagram donde compartió una fotografía de su dedo lastimado, mismo que se ve aparatoso por la sangre que se asoma en la punta. Ella sólo se limitó a escribir lo mucho que le duele... y no es para mano.

A pesar del cuadro que a muchos les puso la piel de gallina, se puede notar que Karely Ruiz pone mucho empeño en sus manos, pues se le ven bastante cuidadas y hasta adornadas con un anillo de oro en forma de cadena y un tatuaje en forma de varios rombos. Seguramente ampliará la información de su "trágico" accidente en su próximo live en la misma red social.

Karely Ruiz aseguró que le duele mucho su dedo (Foto: captura de pantalla)

Karely Ruiz está dispuesta a ser la reina de OnlyFans en el 2023

A pesar de que durante una transmisión en Instagram, Karely Ruiz juró que buscará alcanzar una mejor versión de ella, donde sea estudiosa, encuentre una pareja con la que tenga una buena conexión, le ponga pausa a las fiestas y hasta se borre algunos tatuajes, también aseguró que continuará subiendo contenido que invite a los usuarios a usar su imaginación.

Karely Ruiz es un fenómeno de las redes sociales (Foto: IG @karelyruiz)

Y ¡vaya! que lo está haciendo, pues a su regreso de la Madre Patria comenzó a publicar una serie de fotografías donde se le puede ver usando diversos atuendos que pusieron en aprietos a Instagram, pues tal parece que se ha enamorado de las transparencias sin usar su coqueta lencería.

Karely Ruiz ama las transparencias (Foto: IG @karelyruiz)

