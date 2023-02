Crean los tamales de BTS en México que toda ARMY debe probar este 2 de febrero

Febrero es el mes del ARMY, y es que se esperan muchos lanzamientos por parte de BTS. Desde el álbum de Jimin, el portafolio de cumpleaños de J-Hope, el estreno del programa que V grabó en México, la llegada de la película "Yet to come" a los cines, y hasta los tamales inspirados en la boyband.

No es la primera vez que BTS tiene presencia en algunos productos típicos o comestibles, pues han sido imagen de marcas de café, de leche, ramen y más. En México también han creado las tortillas, rosca y hasta las conchas de la boyband y es que sus integrantes también ha tenido acercamiento a nuestra cultura.

En México, hoy 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria y se costumbra a comer tamales, uno de los platillos típicos de nuestro país. Y aunque los integrantes han probado comidas como tacos, quesadillas y burritos, hasta churros, el ARMY descubrió que crearon los tamales inspirados en BTS.

Te puede interesar: TWICE anuncia comeback con "Ready to be", serán la primera girlband en recibir un premio Billboard

BTS tiene sus propios tamales mexicanos, están inspirados en su color oficial

Aunque se ha hecho común ver en los conciertos de la CDMX puestos vendiendo tamales alusivos al artista, el ARMY compartió un video viral de los tamales de BTS hechos en México. Los idols ya tuvieron su propio menú en McDonalds como parte de una de sus campañas más famosos a nivel mundial.

Estos tamales son de zarzamora con queso crema, de ahí su color morado como el de BTS, el tono que los caracteriza de manera oficial. La fan que publicó el video aseguró que son hechos para las fans de "sangre morada" como lo son sus seguidoras, aunque noestán hechos por alguien en específico.

Si quieres probar el tamal ARMY de BTS, celebra el Día de la Candelaria con este sabor, pues es ideal para las fans de la boyband.