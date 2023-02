Así lucía Gerard Piqué en la adolescencia, rubio y con un look muy alejado al galán que vemos hoy

Dentro del gremio del espectáculo, uno de los temas más relevantes en los últimos seis meses es el que apunta a Shakira y a Gerard Piqué, quien a pesar de que se ha mantenido muy hermético y con poco movimiento entorno al tema, lo cierto es que él se ha convertido en el centro de atención en todos los portales de noticias, pero no por su actuación deportiva en el Fútbol Club Barcelona, sino por su escandalosa separación tras haber sido infiel a una relación de 12 años.

Es de mencionar que uno de los motivos que más ha causado disturbio respecto a esta ruptura es que ahora el deportista español se encuentra con una joven de 23 años, se trata de su nueva novia, Clara Chía Martí, a quien le está pagando una lujosa escuela de protocolo para que pueda incrementar sus estudios.

Luego de haberse ocultado de las cámaras durante un tiempo, Gerard Piqué decidió dar a conocer su romance con la joven 11 años menor que él, a quien conoció en su empresa Kosmos, pero que la novia de un ex compañero suyo se la habría presentado y quienes desde el primer momento hicieron clic.

En los últimos días, llevó a viralizarse una imagen en donde se puede ver a la novia del futbolista jugando con los hijos de él y desde entonces millones de internautas se han mantenido bastante cercanos y pendientes del ex miembro del Barcelona, especialmente este 2 de febrero.

Así lucía Piqué en su juventud

Curiosamente, en este arranque del segundo mes del se celebra el cumpleaños del español, pero no sólo él es festejado en esta especial fecha, sino que también su ex pareja Shakira se encuentra de celebración. Mientras ella cumple 47 años, el ex jugador del Barcelona llega a los 37, por lo que sin duda este día ambas celebridades serán el centro de atención del gremio del espectáculo, si es que aún la atención entorno a ellos puede crecer.

Piqué usaba un corte en la ceja y así se adelantó a la moda de la actualidad. Foto: Especial

Ahora los internautas se han cuestionado más detalles respecto a la vida del famoso empresario, por lo que ahora ha tomado relevancia una imagen en la que se aprecia cómo lucía Gerard Piqué en su adolescencia, cuando portaba un look que ha causado furor: peinado bañado en gel y con agrupación de cabellos que terminan en punta, pero lo que más llama la atención es que en la ceja del lado derecho en la fotografía se aprecia un corte a mitad, tal cual lo lucen ahora las juventudes, quienes siguen una tendencia de moda promovida en los últimos años por los artistas urbanos.

