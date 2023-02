Así fue la boda de Sherlyn con Gerardo Islas, el político mexicano fallecido este jueves

Este jueves 2 de febrero se anunció la muerte del político y empresario mexicano Ángel Gerardo Islas Maldonado, presuntamente a causa de un infarto; nació en Puebla el 9 de septiembre de 1983 y falleció en España y estuvo relacionado sentimentalmente con la famosa actriz mexicana Sherlyn.

El político fungió como Diputado local en el Congreso del Estado de Puebla por el Distrito XXII, también fue coordinador parlamentario del partido Nueva Alianza en el congreso del Estado de Puebla y presidente del Partido Fuerza por México; este jueves se reportó su muerte a los 39 años.

El pasado 27 de enero celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación devolvía el registro al partido político en Puebla; sobre su vida privada, el político sí dejó entrever, pues se mantenía activo en sus redes sociales donde además de compartir sus vivencias laborales, lo hacía de igual manera sobre su familia.

En 2013 contrajo matrimonio con la actriz Sherlyn, sin embargo, su relación tuvo diversas complicaciones y en 2015 anunciaron su separación de manera definitiva, esto luego de que la famosa declaró que ella quería seguir trabajando en el medio y no depender económicamente de su esposo, así que al decidir regresar a las telenovelas y dejar Puebla para crecer laboralmente, "el amor se fue acabando".

" Yo que siempre he sido tan trabajadora y tan autosuficiente, me empecé a sentir como disminuida y no estaba padre, estaba molesta todo el tiempo. Y ahí empezaron los problemas hasta que, platicándolo, me dijo ‘Pues, vuelve a trabajar si tanto te urge’ y, pues sí, volví a trabajar y, estando en ciudades diferentes, se fue diluyendo el amor”, declaró la actriz a Derpierta América años después.