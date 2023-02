Aislinn Derbez revela cómo le afectó ser hija de Eugenio Derbez y el perder un bebé

Aislinn Derbez ha encabezado las listas de tendencias en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó fuertes revelaciones durante la última entrega de su podcast llamado “La Magia del Caos” pues resulta que la actriz de 36 años confesó que perdió un bebé y también detalló las afectaciones que tuvo en su vida simplemente por ser hija de Eugenio Derbez, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo la también modelo.

Como se mencionó antes, estas declaraciones de Aislinn Derbez fueron emitidas durante su podcast “La Magia del Caos” donde tuvo como invitada a Mariana Rodríguez y uno de los primeros temas que abordaron fue el del miedo en el embarazo, pues como es de conocimiento público, la esposa del gobernador de Nuevo León tuvo que enfrentar esta situación hace un par de años, pero lo que más sorprendió fue que la hija de Eugenio Derbez confesó que ella también sufrió la pérdida de un bebé, lo cual, nunca antes había revelado públicamente.

“Muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos. Esta es la primera vez que lo digo, a mí también me pasó vivirlo como a ti y a muchísimas mujeres, perdemos bebés en la primera etapa del embarazo, incluso en etapas más avanzadas o cuando ya nacen y de verdad es de los demás que más tabú son (…) Se siente muy feo, duelo mucho y como que dices ‘algo está mal con mi cuerpo ¿qué me está pasando?, ¿ya no voy a poder ser mamá nunca más?’” señaló Aislinn Derbez.

En otro momento de la charla, Aislinn Derbez señaló que este desafortunado episodio de su vida ocurrió después de haberse convertido en madre de Kailani, a quien procreó con Mauricio Ochmann y aseguró que tras estos hechos le quedó el temor de volver a embarazarse.

Aislinn Derbez nunca había hablado sobre la pérdida de su bebé. Foto: IG: aislinnderbez

“Son momentos muy importantes como mujer en tu vida, a mí me pasó después de que tuve a mi hija Kai, no pasó mucho tiempo después de que la tuve y pasó esta situación y también fue doloroso, fue como que te haces una ilusión por poquito tiempo, pero tu vida cambia por completo en esos momentos y de repente se disuelve todo, se difumina y es como ‘ya, no sucedió’”, expresó la intérprete de “A la mala”.

Aislinn Derbez confiesa cómo le afectaron las críticas por su origen

En otro momento de la charla, Aislinn Derbez y Mariana Rodríguez hablaron sobre cómo han lidiado con las críticas de la opinión pública y fue aquí donde la también empresaria confesó que a lo largo de su vida ha recibido fuertes críticas solo por ser la hija de Eugenio Derbez, las cuales, señaló, la han afectado pues en más de una ocasión también la han difamado, no obstante, refirió que le molesta ser juzgada sin que la gente se dé la oportunidad de conocerla o al menos investigar a fondo su trayectoria.

Aislinn Derbez confesó que ha recibido críticas solo por ser hija de Eugenio Derbez. Foto: IG: aislinnderbez

“Yo he sido de repente súper juzgada en mi carrera como actriz o de repente cuando estaba más joven ‘ay, que solo por ser hija de mi papá' (Eugenio Derbez) y todo eso como que ha haciendo que te van categorizando, pero todo eso te va formando y sí, la difamación yo creo que es de las cosas que más de repente duelen o que te critiquen, como te juzguen que ‘ah, eres tonta, eres bruta’ y que tú por dentro digas: ‘¡híjole! Si supieran mi intención, por todo lo que he pasado, todo lo que he construido, lo que he hecho y nadie vio, es fuerte toda esa parte”, concluyó Aislinn Derbez.

