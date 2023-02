Karely Ruiz hace impresionante revelación: pronto se quitará todos sus tatuajes

A través de sus redes sociales, la influencer Karely Ruiz aseguró que se quitará sus tatuajes en cualquier momento. Aunque no dio una fecha exacta, sí mostró los que tiene en las manos y los brazos desde hace algún tiempo. Tampoco especificó si es que ya se hartó de los mismos o es por algo más.

En un pequeño video, aseguró, con cara de preocupación y tocándose los tatuajes de sus manos y brazos, que pronto se deshará de ellos. Probablemente explique en las próximas fechas el método que utilizará para realizarlo, pues no son pocas las marcas de tinta que lleva en la piel desde hace varios años.

Karely Ruiz se quitará sus tatuajes

En las fotografías se puede ver que en el brazo derecho tiene un gran dragón desde el hombro y casi hasta el codo. Por ahí también se puede ver una araña en el antebrazo, algunas letras en otro idioma, y hasta un alacrán. Todos en pura tinta negra.

Llegando al hombro tiene un tatuaje de Sailor Moon. Cerca de la muñeca se distingue un arco con una flecha y un ojo, así como el tatuaje de un pony. En el antebrazo tiene una especie de mujer demonio. El único que tiene un poco de color rojo en sus cuernos y el área de la frente.

En el cuello también tiene un tatuaje que no es fácil de describir. Es una especie de estilo tribal con varias figuras a lo largo del mismo. El hombro izquierdo destaca por tener una flor de gran tamaño, y en el medio del pecho tiene una víbora pequeña tatuada. En sus costillas, por la izquierda, tiene la palabra "Love" cursiva que acaba en un globo.

Su brazo izquierdo también tiene algunos tatuajes, aunque son pocos. El más destacado es la frase "Don't let me down" o "no me dejes caer" en el antebrazo. Un poco hacia el hombro tiene una calavera de gran tamaño. Debajo hay más grecas que no se distinguen muy bien en sus fotografías. También tiene una mujer de espaldas, desnuda con solo su ropa interior, y debajo más serpientes.

Entre otros tatuajes más pequeños, tiene una letra R detrás de la oreja, y en el glúteo derecho tiene un corazón. en las manos y los dedos tiene más tatuajes que tampoco muestra usualmente, y no han sido del todo perceptibles. En el pie derecho tiene un tocado de flores. En los muslos tiene el nombre de su hermana "Vanessa Marisol Maya Ruiz" y más flores. Cuando usa bikini se le puede ver otra frase en la espalda.

Karely Ruiz se defiende del hate

En otra de sus historias de Instagram aseguró que últimamente ha pasado por malos momentos en cuestión emocional, razón por la que ha subido de peso, y aseguró a los haters que le han dicho críticas por su cuerpo que no todo tiene que ver con el físico, y no se enfrasca en dichos comentarios.

"Subí de peso, no he estado bien emocionalmente y siento que me afecta. Voy a trabajar en eso. El físico es lo de menos, chicos", dijo durante un video corto.

