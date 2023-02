Tras su nueva boda, Marc Anthony vivió bochornoso momento con JLO en pleno concierto y así reaccionó

A solo unos días que Marc Anthony se casara con la modelo paraguaya Nadia Ferreira el cantante retomó sus presentaciones y en una de las más recientes ocurrió una inesperada situación que colocó al cantante estadounidense en tendencia en las redes sociales. La escena fue grabada por uno de los asistentes a su concierto y se volvió viral en internet.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana durante el concierto que el salsero ofreció en Estados Unidos, aún no se sabe con precisión si fue el de Nueva York o el de Newark, cuando uno de los asistentes interrumpió al artista mientras daba la introducción para su siguiente tema. Momento en que gritó el nombre de su exesposa, Jennifer López, y provocó una sorpresiva reacción de Marc Anthony, quien no pudo contenerse.

El salsero durante una de sus presentaciones. FOTO: Instagram

Así reaccionó Marc Anthony

Fue el pasado 29 de enero cuando Marc Anthony se volvió noticia mundial luego de casarse con Nadia Ferreira, modelo originaria de Paraguay, sin embargo, al parecer sus fanáticos y admiradores no olvidan la relación que mantuvo, a lo largo de siete años, con su exesposa, la cantante J Lo, y así lo demostraron en una de sus presentaciones más recientes, en donde uno de los asistentes la recordó.

Marc junto a su esposa Nadia. FOTO: Instagram

Marc se encontraba en el escenario dando la introducción para el próximo tema de su repertorio aquella noche: “Esta próxima canción en particular, no sé, cada vez que la veo de que viene por ahí, no sé... me da algo sumamente especial...”, detallaba el artista justo cuando desde las primeras filas se escuchó a un hombre gritar: “¡Para JLo!”.

Acto que detonó las risas de quienes se encontraban próximos a él y el desconcierto del cantante, quien preguntó: “¡¿Qué!?”, pasados unos segundos comprendió el mensaje y comenzó a reír: “Ojo, que estoy activo”, respondió, refiriéndose a la relación que mantiene ahora con Ferreira.

El cantante estuvo casado durante siete años con J Lo. FOTO: Instagram

El instante fue grabado por uno de los asistentes al concierto y fue compartido en redes sociales en donde el clip se volvió viral. En la grabación se puede ver la divertida reacción de Marc Anthony quien después del comentario continuó explicando su siguiente canción.

“Esta próxima canción es una de mis favoritas, si la conocen cántenla conmigo”, comentó Marc Anthony entre risas momentos antes de comenzar a interpretarla. Sin embargo, en el video, de solo unos segundos de duración, no se alcanza a escuchar el tema al que se refería el cantante.

