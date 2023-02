Karla Panini defiende a Adrián Marcelo tras señalamientos de gordofobia: "Es exitosísimo"

Después de que Adrián Marcelo se convirtiera en tendencia en redes sociales como Twitter al ser señalado por gordofobia, Karla Panini salió en su defensa debido a que fue en su podcast donde el conductor dio las polémicas declaraciones. La humorista hizo una transmisión para hablar al respecto y justificó los comentarios del también influencer, que hasta el día de hoy no ha pedido disculpas y por el contrario ha seguido haciendo varias "bromas" al respecto.

Hace unos días, el conductor de televisión fue el invitado del podcast "Mal Influencers", de la ex "Lavandera" y Jaír Villarreal, en su papel de Ernestina del Mar. En aquel capítulo, el también creador de contenido hizo comentarios desagradables contra las personas con sobrepeso, en especial contra las mujeres, ya que dijo que estaban mal y que no habían hecho nada para aparecer en las portadas de revistas, asimismo, argumentó que es un tema de salud.

Karla Panini defiende a Adrián Marcelo

A pesar de que en redes sociales como Twitter, el comunicador ha contestado a todos sus detractores, esta vez Karla Panini salió en su defensa. En una trasmisión en su cuenta de Instagram, de alrededor de media hora, la ex conductora de "Las lavanderas" explicó que no puede controlar los que sus invitados dicen y admitió que los comentarios que hizo Adrián le causaron risa, pero no fueron los únicos, ya que a lo largo del capítulo hablaron de diferentes temas.

“Adrián Marcelo tiene su forma muy particular, muy propia, suya de sí mismo, y lo ha llevado al éxito, él sabrá cómo maneja su carrera, cómo maneja sus comentarios, no soy responsable de los comentarios que hagan en mi podcast, cada persona invitaba expresa lo que quiere, no tenemos filtro ni nada", resaltó la comediante, que ahora ha lanzado un podcast en donde toca diferentes temas.

"Si yo me reí es por lo que comentó de todo, tiene una forma muy cruda, muy real de decir las cosas, que le vale; hay cosas que no te debes de ofender", destacó Panini, quien desde hace muchos años ha sido atacada por el caso de Karla Luna, a quien presuntamente le "robó" el esposo Américo Garza, su actual pareja. Ahora con el tema del conductor de Multimedios, la actriz se vuelve a poner en medio de la polémica.

"Es exitosísimo Adrián Marcelo y gana mucho dinero en sus redes sociales, él mismo lo dice en el podcast ‘soy millonario’ y yo me vuelvo a atacar de la risa por cómo lo dice", indicó Karla Panini, que también pidió que lo "no la agarren contra él"; asimismo, recordó que a ella ya no le afectan los comentarios de "hate" en su contra y que si saca memes al respecto, es porque ha logrado superar todo ese daño que la hicieron después de lo sucedido en el pasado.

Por su parte, Adrián Marcelo ha contestado en Twitter a muchos comentarios en los que lo califican como una persona gordofobica, machista, misógina y con una actitud discriminatoria hacia varias minorías. A pesar de los fuertes señalamientos, el influencer sigue con su discurso y por medio de "la comedia", como él se justifica, sigue escribiendo mensajes que lo ubican en el centro de la polémica.

